FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
全球汇市：最近一周投机客持有的美元净空仓升至五年最高--CFTC/路透
频道
专题
综述：十九大报告详述中国梦实现路径 经济发展终极目标“以人为本”
中共十九大
综述：十九大报告详述中国梦实现路径 经济发展终极目标“以人为本”
调查：日本企业希望安倍执政联盟胜选 但不希望其大获全胜
深度分析
调查：日本企业希望安倍执政联盟胜选 但不希望其大获全胜
希拉里称与朝鲜开战的威胁“危险且短视”
时事要闻
希拉里称与朝鲜开战的威胁“危险且短视”
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年10月1日 / 早上8点59分 / 17 天前

全球汇市：最近一周投机客持有的美元净空仓升至五年最高--CFTC/路透

2 分钟阅读

    路透纽约9月29日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，9
月26日止当周投机客的美元净空仓规模升至2012年9月以来最高位。
    
    9月26日止当周，美元净空仓规模为173.6亿美元，前一周为131.9亿美元。投机客已连
续第11周持有美元净空仓。
    
    路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其
兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算。
    
    涵盖美元兑新西兰元、墨西哥披索、巴西雷亚尔和俄罗斯卢布这几种货币仓位的广义指
标显示，美元净空仓为211.3亿美元，高于之前一周的166.5亿美元。
    
    美元整体上已从9月初所及的数年低位反弹，在美国联邦储备理事会(美联储/FED)上次
会议发出更多强硬信号，暗示12月升息可能性后，这波反弹扩大。
    
    分析师称，美国白宫的税改新计划也在支撑美元。
    
    不过Forex.com研究主管James Chen指出，美联储主席叶伦最近发出一些不一致的信号
。
    
    本周叶伦表示，美联储可能“错误设定了”通胀模型，“错误判断了”就业市场潜在力
道以及通胀预期是否真如看上去的那么稳定等关键因素，央行官员在决定政策是需对这些可
能性持开放态度。
    
    即便如此，James Chen指出12月升息的预期仍然较高，美元反弹仍然受到支撑。
    
            日圆(12,500,000日圆为1口)     
           9月26日当         前一周
           周          
 多头仓位      42,963        42,435
 空头仓位     114,310        93,757
 净仓位       -71,347       -51,322
 
            欧元(125,000欧元为1口)        
           9月26日当         前一周
           周          
 多头仓位     183,679       190,025
 空头仓位      95,512       127,272
 净仓位        88,167        62,753
 
            英镑(62,500英镑为1口)        
           9月26日当         前一周
           周          
 多头仓位      80,145        76,556
 空头仓位      75,091        86,717
 净仓位         5,054       -10,161
 
            瑞郎(125,000瑞郎为1口)  
           9月26日当周       前一周
 多头仓位        14,926      13,387
 空头仓位        16,788      14,956
 净仓位          -1,862      -1,569
 
            加元(100,000加元为1口)    
           9月26日当周      前一周
 多头仓位       102,688    100,675
 空头仓位        28,083     41,829
 净仓位          74,605     58,846
 
            澳元(100,000澳元为1口)    
           9月26日当周      前一周
 多头仓位       103,507    102,990
 空头仓位        26,313     30,478
 净仓位          77,194     72,512
 
            墨西哥披索(500,000披索为1口)   
           9月26日当周      前一周
 多头仓位       134,621    136,338
 空头仓位        50,894     59,386
 净仓位          83,727     76,952
 
            新西兰元(100,000新西兰元为1口) 
           9月26日当周      前一周
 多头仓位        22,369     23,248
 空头仓位        14,316     16,578
 净仓位           8,053      6,670 (编译 王丽鑫；审校 白云)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below