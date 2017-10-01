全球汇市：最近一周投机客持有的美元净空仓升至五年最高--CFTC/路透

路透纽约9月29日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，9 月26日止当周投机客的美元净空仓规模升至2012年9月以来最高位。 9月26日止当周，美元净空仓规模为173.6亿美元，前一周为131.9亿美元。投机客已连 续第11周持有美元净空仓。 路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其 兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算。 涵盖美元兑新西兰元、墨西哥披索、巴西雷亚尔和俄罗斯卢布这几种货币仓位的广义指 标显示，美元净空仓为211.3亿美元，高于之前一周的166.5亿美元。 美元整体上已从9月初所及的数年低位反弹，在美国联邦储备理事会(美联储/FED)上次 会议发出更多强硬信号，暗示12月升息可能性后，这波反弹扩大。 分析师称，美国白宫的税改新计划也在支撑美元。 不过Forex.com研究主管James Chen指出，美联储主席叶伦最近发出一些不一致的信号 。 本周叶伦表示，美联储可能“错误设定了”通胀模型，“错误判断了”就业市场潜在力 道以及通胀预期是否真如看上去的那么稳定等关键因素，央行官员在决定政策是需对这些可 能性持开放态度。 即便如此，James Chen指出12月升息的预期仍然较高，美元反弹仍然受到支撑。 日圆(12,500,000日圆为1口) 9月26日当 前一周 周 多头仓位 42,963 42,435 空头仓位 114,310 93,757 净仓位 -71,347 -51,322 欧元(125,000欧元为1口) 9月26日当 前一周 周 多头仓位 183,679 190,025 空头仓位 95,512 127,272 净仓位 88,167 62,753 英镑(62,500英镑为1口) 9月26日当 前一周 周 多头仓位 80,145 76,556 空头仓位 75,091 86,717 净仓位 5,054 -10,161 瑞郎(125,000瑞郎为1口) 9月26日当周 前一周 多头仓位 14,926 13,387 空头仓位 16,788 14,956 净仓位 -1,862 -1,569 加元(100,000加元为1口) 9月26日当周 前一周 多头仓位 102,688 100,675 空头仓位 28,083 41,829 净仓位 74,605 58,846 澳元(100,000澳元为1口) 9月26日当周 前一周 多头仓位 103,507 102,990 空头仓位 26,313 30,478 净仓位 77,194 72,512 墨西哥披索(500,000披索为1口) 9月26日当周 前一周 多头仓位 134,621 136,338 空头仓位 50,894 59,386 净仓位 83,727 76,952 新西兰元(100,000新西兰元为1口) 9月26日当周 前一周 多头仓位 22,369 23,248 空头仓位 14,316 16,578 净仓位 8,053 6,670 (编译 王丽鑫；审校 白云)