FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
全球汇市：最近一周投机客增持美元净空仓至78.1亿美元--CFTC/路透
频道
专题
韩国虚拟货币交易所Youbit遭黑客攻击损失严重 将申请破产
比特币
韩国虚拟货币交易所Youbit遭黑客攻击损失严重 将申请破产
美国国安新战略文件称俄罗斯干涉他国内政 将中俄列为竞争对手
时事要闻
美国国安新战略文件称俄罗斯干涉他国内政 将中俄列为竞争对手
恒生料2018年香港经济增速放缓至2.8% 就业及股市效应减退
财经视点
恒生料2018年香港经济增速放缓至2.8% 就业及股市效应减退
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
December 17, 2017 / 1:54 AM / 2 days ago

全球汇市：最近一周投机客增持美元净空仓至78.1亿美元--CFTC/路透

2 分钟阅读

    路透12月15日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周五
公布的数据，最近一周投机客的美元净空仓规模提高至78.1亿美元，为连
续第22周保持净空仓。
    
    这是美元净空仓连续第四周上升，升至10月24日以来最高，空仓规模
较上周几乎翻番。
    
    12月5日止当周，美元净空仓规模为42.8亿美元。路透对芝加哥国际
货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日
圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算。
    
    本周美元指数上涨，因预期参议院将通过税改法案。尽管在周二的阿
拉巴马州参议员补选中，民主党人琼斯(Doug Jones)意外击败总统特朗普
支持的共和党候选人摩尔(Roy Moore)胜出，不过目前这个参议员位置仍
由支持税改法案的Luther Strange占据，琼斯预计要到圣诞节后才会接任
。
    
    共和党议员周五称，税改议案已在国会走到最后一步。
    
    “人们将关注美国税改计划。外界预期若不推迟到明年，下周将会落
定，”道明证券(TD Securities)北美外汇策略主管Mark McCormick称。
    
    不过投资者对税改能否带动美国经济增长，进而促使美联储加快升息
失去信心，增持美元空仓。
    
    另外，对全球经济增长的预期在最近令美元前景变暗，在全球经济强
劲的环境下，高风险货币会受到欢迎。
            
    日圆(12,500,000日圆为1口)      
           12月12日当周        前一周
 多头仓位         31,747       34,766
 空头仓位        145,870      149,033
 净仓位         -114,123     -114,267
 
    欧元(125,000欧元为1口) 
           12月12日当周       前一周
 多头仓位        206,027     205,400
 空头仓位         92,138     112,294
 净仓位          113,889      93,106
  
    
    英镑(62,500英镑为1口)   
           12月12日当周        前一周
 多头仓位         82,611       89,270
 空头仓位         71,223       82,864
 净仓位           11,388        6,406
 
    
    瑞郎(125,000瑞郎为1口)   
           12月12日当周         前一周
 多头仓位         19,349        17,891
 空头仓位         48,114        47,458
 净仓位          -28,765       -29,567
    
    加元(100,000加元为1口)   
           12月12日当周        前一周
 多头仓位         62,198       66,467
 空头仓位         20,238       24,001
 净仓位           41,960       42,466
 
    
    澳元(100,000澳元为1口)
           12月12日当周        前一周
 多头仓位         93,384       83,634
 空头仓位         52,664       43,306
 净仓位           40,720       40,328
    
    墨西哥披索(500,000披索为1口)   
           12月12日当周        前一周
 多头仓位        112,383      121,003
 空头仓位         26,207       24,480
 净仓位           86,176       96,523
    
    新西兰元(100,000新西兰元为1口)
           12月12日当周        前一周
 多头仓位         23,811       24,228
 空头仓位         37,239       37,121
 净仓位          -13,428      -12,893
 
(完) (编译 王丽鑫；审校 郑茵)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below