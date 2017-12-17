全球汇市：最近一周投机客增持美元净空仓至78.1亿美元--CFTC/路透

路透12月15日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周五 公布的数据，最近一周投机客的美元净空仓规模提高至78.1亿美元，为连 续第22周保持净空仓。 这是美元净空仓连续第四周上升，升至10月24日以来最高，空仓规模 较上周几乎翻番。 12月5日止当周，美元净空仓规模为42.8亿美元。路透对芝加哥国际 货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日 圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算。 本周美元指数上涨，因预期参议院将通过税改法案。尽管在周二的阿 拉巴马州参议员补选中，民主党人琼斯(Doug Jones)意外击败总统特朗普 支持的共和党候选人摩尔(Roy Moore)胜出，不过目前这个参议员位置仍 由支持税改法案的Luther Strange占据，琼斯预计要到圣诞节后才会接任 。 共和党议员周五称，税改议案已在国会走到最后一步。 “人们将关注美国税改计划。外界预期若不推迟到明年，下周将会落 定，”道明证券(TD Securities)北美外汇策略主管Mark McCormick称。 不过投资者对税改能否带动美国经济增长，进而促使美联储加快升息 失去信心，增持美元空仓。 另外，对全球经济增长的预期在最近令美元前景变暗，在全球经济强 劲的环境下，高风险货币会受到欢迎。 日圆(12,500,000日圆为1口) 12月12日当周 前一周 多头仓位 31,747 34,766 空头仓位 145,870 149,033 净仓位 -114,123 -114,267 欧元(125,000欧元为1口) 12月12日当周 前一周 多头仓位 206,027 205,400 空头仓位 92,138 112,294 净仓位 113,889 93,106 英镑(62,500英镑为1口) 12月12日当周 前一周 多头仓位 82,611 89,270 空头仓位 71,223 82,864 净仓位 11,388 6,406 瑞郎(125,000瑞郎为1口) 12月12日当周 前一周 多头仓位 19,349 17,891 空头仓位 48,114 47,458 净仓位 -28,765 -29,567 加元(100,000加元为1口) 12月12日当周 前一周 多头仓位 62,198 66,467 空头仓位 20,238 24,001 净仓位 41,960 42,466 澳元(100,000澳元为1口) 12月12日当周 前一周 多头仓位 93,384 83,634 空头仓位 52,664 43,306 净仓位 40,720 40,328 墨西哥披索(500,000披索为1口) 12月12日当周 前一周 多头仓位 112,383 121,003 空头仓位 26,207 24,480 净仓位 86,176 96,523 新西兰元(100,000新西兰元为1口) 12月12日当周 前一周 多头仓位 23,811 24,228 空头仓位 37,239 37,121 净仓位 -13,428 -12,893 (完) (编译 王丽鑫；审校 郑茵)