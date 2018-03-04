全球汇市：最近一周投机客所持美元净空仓升至三周高位--CFTC/路透

路透3月2日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公 布的数据，最近一 周投机客持有的美元净空仓升至三周高位。 2月27日止当周，美元净空仓规模为112.9亿美元，此前一周为81.7亿 美元。 涵盖美元兑新西兰元、墨西哥披索、巴西雷亚尔和俄罗斯卢布这几种 货币仓位的广义指标显示，美元净空仓为145.1亿美元，高 于之前一周的116.2亿美元。 美元指数周四升至近六周高点，受助于经济数据强劲，以及美 国联邦储备理事会(美联储/FED)主席鲍威尔对经济看法乐观。 “鲍威尔在国会作证前，美元仓位过多集中在空仓那头，”Cambridg e Global Payments全球产品和市场策略主管Karl Schamotta称。 “本周美元空仓肯定遭到了血洗，”他称。 “(鲍威尔讲话)之后，我预计美元多仓增加，其他各种货币空仓都将 上升，”Schamotta称。 美元指数周五虽急跌，但周线勉力上涨0.1%。投资者担心美国总统特 朗普计划对钢铝征收大幅进口税，导致了爆发贸易战的可能性，这可能损 及美国经济。 欧元净多仓升至137,977口，此前曾连续三周下降。意大利周日将进 行大选，德国主要政党将决定是否组建联合政府。 数据显示，同期投机客在芝加哥期权交易所(Cboe)的比特币期货净 空仓升至1,833口，前一周为1,608口。 路透对芝加哥国际货币市场(International Moary Market)美元的总 体净仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要 货 币的净仓位来计算。 日圆(12,500,000日圆为1口) 2月27日当周 前一周 多头仓位 44,539 45,634 空头仓位 141,190 153,972 净仓位 -96,651 -108,338 欧元(125,000欧元为1口) 2月27日当周 前一周 多头仓位 238,287 229,273 空头仓位 100,310 103,147 净仓位 137,977 126,126 英镑(62,500英镑为1口) 2月27日当周 前一周 多头仓位 62,924 57,953 空头仓位 50,237 50,150 净仓位 12,687 7,803 瑞郎(125,000瑞郎为1口) 2月27日当周 前一周 多头仓位 15,888 17,063 空头仓位 31,887 32,851 净仓位 -15,999 -15,788 加元(100,000加元为1口) 2月27日当周 前一周 多头仓位 54,279 49,373 空头仓位 32,059 26,246 净仓位 22,220 23,127 澳元(100,000澳元为1口) 2月27日当 前一周 周 多头仓位 47,255 47,170 空头仓位 37,681 35,295 净仓位 9,574 11,875 墨西哥披索(500,000披索为1口) 2月27日当 前一周 周 多头仓位 120,144 127,065 空头仓位 27,637 32,244 净仓位 92,507 94,821 新西兰元(100,000新西兰元为1口) 2月27日当 前一周 周 多头仓位 32,179 29,422 空头仓位 33,170 28,478 净仓位 -991 944 (完) (编译 王丽鑫；审校 白云)