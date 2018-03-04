FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
#中国两会
#贸易战
#半岛局势
#路透调查
#狗年展望
#图片精选
亚洲
March 4, 2018 / 6:22 AM / a day ago

全球汇市：最近一周投机客所持美元净空仓升至三周高位--CFTC/路透

3 分钟阅读

    路透3月2日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公
布的数据，最近一 周投机客持有的美元净空仓升至三周高位。
    
    2月27日止当周，美元净空仓规模为112.9亿美元，此前一周为81.7亿
 美元。
    
    涵盖美元兑新西兰元、墨西哥披索、巴西雷亚尔和俄罗斯卢布这几种
 
货币仓位的广义指标显示，美元净空仓为145.1亿美元，高
于之前一周的116.2亿美元。
    
    美元指数周四升至近六周高点，受助于经济数据强劲，以及美
国联邦储备理事会(美联储/FED)主席鲍威尔对经济看法乐观。
    
    “鲍威尔在国会作证前，美元仓位过多集中在空仓那头，”Cambridg
e Global Payments全球产品和市场策略主管Karl Schamotta称。
    
    “本周美元空仓肯定遭到了血洗，”他称。
    
    “(鲍威尔讲话)之后，我预计美元多仓增加，其他各种货币空仓都将
上升，”Schamotta称。
    
    美元指数周五虽急跌，但周线勉力上涨0.1%。投资者担心美国总统特
朗普计划对钢铝征收大幅进口税，导致了爆发贸易战的可能性，这可能损
及美国经济。
    
    欧元净多仓升至137,977口，此前曾连续三周下降。意大利周日将进
行大选，德国主要政党将决定是否组建联合政府。
    
     数据显示，同期投机客在芝加哥期权交易所(Cboe)的比特币期货净
空仓升至1,833口，前一周为1,608口。
    
    路透对芝加哥国际货币市场(International Moary Market)美元的总
 体净仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要
货 币的净仓位来计算。
    
日圆(12,500,000日圆为1口)
           2月27日当周         前一周
 多头仓位         44,539       45,634
 空头仓位        141,190      153,972
 净仓位          -96,651     -108,338
 
欧元(125,000欧元为1口)
           2月27日当周         前一周
 多头仓位        238,287      229,273
 空头仓位        100,310      103,147
 净仓位          137,977      126,126
 
英镑(62,500英镑为1口)

           2月27日当周         前一周
 多头仓位         62,924       57,953
 空头仓位         50,237       50,150
 净仓位           12,687        7,803
 瑞郎(125,000瑞郎为1口)

           2月27日当周         前一周
 多头仓位        15,888        17,063
 空头仓位        31,887        32,851
 净仓位         -15,999       -15,788
 
加元(100,000加元为1口)
            2月27日当周       前一周
 多头仓位        54,279       49,373
 空头仓位        32,059       26,246
 净仓位          22,220       23,127
 
澳元(100,000澳元为1口)
             2月27日当         前一周
             周          
 多头仓位        47,255        47,170
 空头仓位        37,681        35,295
 净仓位           9,574        11,875
 
墨西哥披索(500,000披索为1口)
             2月27日当           前一周
             周          
 多头仓位       120,144         127,065
 空头仓位        27,637          32,244
 净仓位          92,507          94,821
 
新西兰元(100,000新西兰元为1口)
             2月27日当         前一周
             周          
 多头仓位        32,179        29,422
 空头仓位        33,170        28,478
 净仓位            -991           944
 
(完) (编译 王丽鑫；审校 白云)
我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below