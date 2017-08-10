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2017年8月10日 / 凌晨1点03分 / 4 天内

中国铝业称政策利好和成本上升并存 市场存不确定性

路透新闻部

1 分钟阅读

路透北京8月10日 - 针对公司股价近期大幅上涨，中国铝业股份有限公司(601600.SS)(2600.HK)周三晚发布提示性公告，称近期受国家政策影响，对行业形成利好，但同时电价可能推动成本上升，市场预期发生改变，导致行业市场波动较大，市场存在不确定性。

该公司在上海证交所发布的公告并显示，受国家相关政策影响，公司主要产品价格有所上涨，营运能力有所改善，但公司目前生产经营活动一切正常，内部经营环境未发生重大变化。

公司A股股价周三收报7.64元人民币，较去年底收盘价上涨约81%，且过去一个月亦累计上涨了55.9%，静态市盈率382，动态市盈率79.58，市净率2.96，市值1,041亿元。

“公司市盈率、市净率、市值规模均处于行业内较高水平，各项指标也是近两

年来历史高位值，敬请投资者注意投资风险。 ”公告称。

受供给侧去产能以及环保限产等因素的影响，资源类股、以及钢铁和有色类股近期出现了明显的上涨。云铝股份(000807.SZ)最新报价较去年底亦大涨89.9%，南山铝业(600219.SS)同期亦涨40.5%。（完）

欲浏览公告详情，请点击上交所网站：here

发稿 侯向明； 审校 林高丽

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