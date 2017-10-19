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长安汽车启动新能源全新战略 计划2025年停售传统燃油车
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#中国财经
2017年10月19日 / 早上7点51分 / 3 天内

长安汽车启动新能源全新战略 计划2025年停售传统燃油车

1 分钟阅读

路透上海10月19日 - 中国大型车企--长安汽车(000625.SZ)(200625.SZ)周四宣布启动其新能源全新战略，2020年公司将完成三大新能源专用平台的打造，2025年将开始全面停止销售传统意义的燃油车，实现全谱系产品的电气化。

据公司官网刊登的新闻稿，这项名为“香格里拉计划”的实施包括四大战略行动--千亿行动、万人研发、伙伴计划、极致体验。2025年以前长安将通过全产业链1,000亿元人民币的投入，构建开放共赢产业生态圈，打造高品质新能源汽车。

长安汽车将在新能源产品研发领域、专有平台打造、动力电池领域以及在共享、充电设施和服务等领域全面加大研发投入；还将组建新能源事业单元，依托于全球研发体系、1.1万名研发人员、16个国籍的400余名专家等，以及在PHEV（插电式混合动力车）、EV（电动汽车）、高效内燃机等领域领先的技术储备，全面加速新能源研发。

香格里拉计划2025年前累计推出多种形态的全新纯电动车产品21款，插电式混合动力产品12款，实现“充电5分钟，续航百公里”，车辆续航里程将超过1,000公里。

在资本链方面，公司将打造长安新能源产业基金，围绕新能源全产业链的快速布局提供充足的资源保障；同时，长安将在与蔚来汽车、博世集团、宁德时代、滴滴集团、百度(BIDU.O)、阿里巴巴(BABA.N)、腾讯(0700.HK)等伙伴战略合作的基础上，通过合资参股、联合开发、产业链合作等多种合作方式，在电池能量密度研究、充电方式、电池成本控制、智能网联新能源汽车研发、充电环境的建设、行业标准的建立、电商平台的运营、新能源品牌提升等多个领域开展深度创新合作。

长安汽车周四收报14.14元，涨0.64%。（完）

发稿 林琦; 审校 曾祥进

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