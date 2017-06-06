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长久物流将为沃尔沃开通首个中国至欧洲汽车整车物流专列
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2017年6月6日 / 凌晨2点03分 / 2 个月前

长久物流将为沃尔沃开通首个中国至欧洲汽车整车物流专列

路透新闻部

1 分钟阅读

路透上海6月6日 - 中国北京长久物流股份有限公司(603569.SS)周一晚公告称，其与比利时泽布鲁日港务局签署战略合作协议，双方共同推动由中国黑龙江大庆至泽布鲁日的专列项目。该专列将为沃尔沃(Volvo)(VOLVb.ST)出口整车服务，这是中国与欧洲之间的首个汽车整车物流专列。

公告显示，长久物流发起的中欧专列每周4-6班，每年达300班，计划今年运送1.2万辆新车，货值达6亿欧元。泽布鲁日港将负责协调比利时海关总署，提供诸如关税和增值税的延迟支付、执行最低检查率和检查程序、认证欧盟保税仓等绿色海关通道待遇，并在寻找回程货物上提供支持。

公告称，沃尔沃汽车3月已确定长久物流德国子公司中标货运运输服务协议，为沃尔沃提供出口运输服务。

2010年浙江吉利控股集团收购沃尔沃汽车后，沃尔沃在中国加大生产基地布局，包括在大庆建立整车制造基地、张家口建立发动机制造基地、上海建立中国研发基地，以及在成都建立整车制造基地。其中大庆基地一期规划年生产能力为8万辆。

长久物流为国内最大的第三方汽车物流公司，去年运输整车超过300万辆。该股周二早盘报34.25元，涨1.78%。（完）

发稿 林琦; 审校 杨淑祯

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