积分联盟运营平台畅由今年将邀请零售旅游等行业龙头入盟

路透上海1月11日 - 由大型银行和通讯企业支持的中国首个异业积分联盟运营平台--畅由高层周三稍晚表示，今年将会邀请更多行业龙头入盟，将场景延展至零售、旅游、酒店、保险等等各行各业，从而掌控更多的积分资源。

畅由股东方包括中国银行(601988.SS)、中国移动和东方航空，从而在成立之初就进入了国内积分量最大的三个行业，拥有了巨额的积分资源和用户流量。随后畅由将通过丰富的消费和娱乐场景及金融服务，寻求商业变现之路。

“以双轮驱动模式连通更多的积分权益和场景权益，使用户体验更加丰富和完善，在用户黏性上升的同时，也带动了联盟股东的主营业务。”公司副总裁李磊在新闻会上表示。

他说，畅由只会选取每个行业前三名的龙头企业加入联盟，今年公司至少会引入七家以上的积分发行量大、与大众生活关联度高的行业龙头企业。

引流只是第一步，但在目前国内流量大多被数家互联网巨头把控的背景下，将是最为关键的一步。随后就是如何通过丰富的消费场景和体验来粘住客户。

基于互联网基础上的异业联盟模式，帮助畅由搭建起一个“积分管理+消费+娱乐”的多场景积分生态圈。畅由创造出畅由积分这一虚拟资产，并引入区块链技术打破不同种类积分系统之间的壁垒，让畅由积分成为可与其他任何积分兑换的通兑积分。

目前畅由的场景除了涵盖了最为传统的积分兑换商品的场景，还接入了财富管理、游戏娱乐等场景。畅由还与中国银行旗下的中银通支付公司联合推出积分付，用户在所有线下银联覆盖的云闪付商家，即星巴克、全家、麦当劳在内的1,200万家商家消费时可用积分支付。

据畅由高层透露，公司还将利用大数据资源，打造客户征信数据，切入一些垂直的刚需的领域拓展消费金融，让客户能在消费同时完成分期。

国内常见的积分平台包括类似平安万里通、万达飞凡等的单企业平台，以及类似天合联盟的同业平台，目前国内积分市场已接近6,000亿元人民币。

畅由是由鑫网易商集团联合建银国际和银联商务，以及中移动等六方共同投资成立。经过一年的筹建和运营后，至去年底，畅由已拥有近一千万客户。（完）