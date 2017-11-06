中国化工收购安道麦获得2.3亿美元贷款支持--TRLPC

路透11月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士表示，南洋商业银行已完成2.3亿美元四年期定期贷款，为中国化工集团公司收购以色列农化生产商安道麦农业解决方案有限公司提供资金支持。

南洋商业银行是该笔贷款的唯一牵头行兼簿记行，去年底为该笔到期一次清偿贷款预先提供资金；该行正邀请多家银行参贷，该笔贷款的综合收益为较为伦敦银行同业拆款利率(Libor)加码200个基点，最低承贷额为1,000万美元。该贷款的剩余期限为三年。

台湾合作金库银行香港分行、大新银行和上海商业储蓄银行香港分行参贷，分别承贷3,000万美元、2,500万美元和1,000万美元。

借款人为中国农化国际有限公司，其母公司中国化工为担保人。

据公司声明和路透报导，去年7月，以色列Discount Investment Corp同意以14亿美元向中国化工出售安道麦40%的股权，其中包含债务，并于去年11月完成该交易时收到2.3亿美元现金。

中国化工原已拥有安道麦60%的股权，上述交易完成后，中国化工以184.7亿元人民币(27.8亿美元)将其持有的安道麦股权100%售予旗下湖北沙隆达股份有限公司。后一交易于今年7月完成。(完)