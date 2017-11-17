《程实专栏》2018年全球经济展望系列之十：全球投资之趋势的回报

（作者为程实，程实为中国工银国际研究部主管、首席经济学家、董事总经理；本文仅代表其本人观点）

2017年11月1日，德国法兰克福，晴朗秋日。REUTERS/Kai Pfaffenbach

“登高而招，臂非加长也，而见者远；顺风而呼，声非加疾也，而闻者彰”，任何人做任何事，顺势而为都将事半功倍，逆势强行只会事倍功半，对于投资而言，也是如此。回顾2017年，可谓丰盈之年，资本市场的强势表现给投资者带来了巨大回报。

在我们看来，2017年见证的，是“趋势的回报”，增长结构、发展重心、金融生态、政策偏好和需求层次的趋势变化，无不在金融市场留下了深刻烙印。展望2018年，发现趋势并顺势而为，依旧是投资的成功之钥，全球经济复苏换挡、多元化涨潮、新科技革命、消费升级全球化和供给侧结构性改革，将创造一个和而不同的全球经济新时代，并由此开启一个生机勃勃的全球投资大时代。

**2017，见证趋势的回报**

第一，新兴市场股指涨幅大幅领先发达国家，见证多元化涨潮的趋势力量。2010-2016年，全球经济经历了一轮多元化退潮，美国引领全球经济复苏，新兴市场领先发达国家的经济增速剪刀差不断缩小，与此相伴，美国股市领跑全球市场；2017年，危机走过十年，新兴市场作为危机最后一站也逐渐完成了渐次的风险释放，并重新构成全球经济复苏的核心引擎，多元化从退潮转变为涨潮的长期拐点由此形成，与此相伴，全球资本重新青睐新兴市场，新兴市场股指2017年的涨幅倍数领先发达市场。

第二，科技股指数表现牛冠全球，见证新经济生态的趋势力量。科学技术的发展，具有“加速进化”的特征。2017年，无论是基础科学，还是人工智能、生物医药、互联网金融等应用科学，都呈现出百花齐放的蓬勃朝气。科学技术的进步，不仅悄然提振了全要素生产率，为经济长期发展和市场长期繁荣提供了坚实助力，还显着改变了经济生态，为人类行为模式和市场运行模式的演化奠定了基础。2017年，作为第一生产力，科学技术的时代价值也在金融市场充分显现，主要市场的科技股指数表现均大幅领跑其他行业，阿里巴巴、腾讯、苹果等标杆企业则展现出巨大的发展动能。

第三，港股领跑全球主要市场，见证中国元素超预期的趋势力量。香港一直是中国经济和全球经济的链接点。作为一个开放经济体和国际金融中心，香港市场的表现与金融市场全球化和中国经济走出去休戚与共。2017年，港股实现了超越主要市场的显着上涨，恰是其自身定位在超预期趋势中的价值显现。与2016年年初截然相反，人民币在2017年年初强劲升值，打破贬值心魔，并由此实现了贯穿全年的币值稳定；而中国经济2017年的短周期反弹更是普遍超出预期，展现出全球第二大经济体和主要消费市场的增长韧性。中国经济金融的系统性稳定，以及全球化伴随美元走弱后的触底回升，形成双重合力，给独特的香港市场带来了独有的强势动能。

第四，消费升级主题受到全球追捧，见证新中产崛起的趋势力量。2017年，资本市场一系列史诗级行情的诞生，包括茅台、美的、阅文等话题公司的市场表现等，均展现出全球人口结构变化对经济社会和金融市场的深层影响力。伴随着70、80和90后逐步取代50、60后成为全球中产阶级的主力，以人为本的消费升级正在成为一股强劲的潮流，而中国则由于具有最具特色的中产阶级更替，已经成为这股潮流的中坚力量。

第五，全球股市跑赢全球债市，见证低利率时代渐次终结的趋势力量。2017年，全球货币政策的长期拐点真正确立，美联储由鸽转鹰，加息频率超出市场年初预期，并正式开启缩表计划；欧洲央行宣布缩减QE规模，英国首次加息，日本央行则暂停了对负利率等超宽松货币政策极限的进一步尝试，中国货币市场利率也有所上行。超宽松货币政策的全球性退出虽然才将将开始，但已经对全球资产表现造成深远影响，权益类资产表现明显优于固定收益类资产，反映了市场对通胀和利率双双上行的趋势判断。

第六，全球风险偏好系统性上升，见证恐慌阈值系统性下降的趋势力量。2017年，黑天鹅和灰犀牛遍布的宏观乱纪元却并未引致金融市场的恐慌，VIX指数的中枢水平系统性下降，并数十次低于10%，而在过去三十年，类似情况极少出现。不确定性的存在和全球风险偏好的上升如影随形，这看似矛盾的现象背后，是全球市场恐慌阈值的系统性下降。只有足够量级的地缘事件和市场危机，才能对乐观积极的市场氛围带来足够冲击。

第七，互联网金融现象级事件频发，见证金融生态内生演化的趋势力量。2017年，互联网金融热度再升，比特币价格在跌宕起伏的非议和热议声中不断刷新历史记录，一些标志性互联网金融公司在资本市场的表现大起大落，反映了监管政策与行业趋势裹挟共进的复杂进程。作为一个充满生机同时又饱含野性的领域，互联网金融在资本市场既展现出巨大的发展潜力，又面临着一定的成长压力，风险与机遇交相呼应。

**2018，发现趋势的方向**

2017年，市场表现见证了趋势的回报，而这，不仅是短期现象，更将是长期现实。因此，顺势而为依旧是2018年乃至更远未来的投资要义，而顺势而为的前提，是识别趋势。我们认为，2018年，一些既有的长期改变还将继续发生，另一些未有的长期趋势也正在形成。

2018年，趋势的方向在于：第一，全球经济复苏换挡。走过危机十年，全球经济从“危机慢挡”正式换入“增长快挡”，实体经济复苏力度超出历史平均水平，货币刺激的淡出并不会削弱强势复苏的势头。

第二，低利率时代继续渐行渐远。全球货币政策的边际收紧还将延续，美国主动收紧，欧日被动收紧，中国相机抉择，低利率环境发生系统性变化。

第三，全球都需要一场供给侧改革。供给侧结构性改革内涵丰富，对于全球各主要经济体而言，改革重心虽有不同，但整体推进是大势所趋。

第四，多元化涨潮将将开始。多元化从退潮到涨潮的转变是个长期过程，2018年，新兴市场有望给全球经济增长创造超过七成的增长贡献，而未来数年，新兴市场领跑全球经济的格局还将进一步强化。

第五，消费升级全球化。全球人口结构的变化是新经济趋势形成并固化的根本诱因，新中产阶级崛起和微观崛起将引致全球范围内的消费升级，而中国将继续扮演这一核心趋势的领头羊角色。

第六，新技术革命走向奇点。科学技术的发展，不会停滞，只会加速，而资本市场的助力将加快新技术革命走向大爆发的奇点，新技术革命对人类社会生活的全面重塑也将不断发生。

第七，系统性调整不可预知但不可避免。全球经济风险向地缘政治风险的转化正在进行，2018年欧洲货币一体化的持续倒退几乎难以避免，民粹主义、孤岛主义和新保守主义还将继续威胁可持续复苏，风险并未消失，风险还在积蓄，而VIX指数长期运行于极低水平也意味着一场积蓄已久的调整很难避免。

**顺势而为的投资建议**

2018年，趋势的回报依旧可观，对于全球投资如何顺势而为，我们提出七点建议：第一，从投资于货币幻觉转向投资于实体经济。2018年的全球经济复苏将更多由实体经济驱动，货币政策边际收紧则会检验真实复苏的含金量，任何能够经受考验的地区、行业和公司，都值得长期投资。

第二，新兴市场的长期投资价值依旧具有比较优势。多元化涨潮将将开始，全球资本加速流入新兴市场的势头一旦形成就不会迅速逆转，新兴市场在支撑全球经济复苏的同时也将饱含投资机遇。

第三，稳定和开放的中国市场依旧极具吸引力。宏观乱纪元里，中国经济稳定性具有稀缺性，而作为新兴市场领头羊，中国经济的超预期表现还将持续增强市场信心，人民币汇率长期稳定则给人民币国际化和中国金融对外开放奠定了基础，中国资本市场仍将延续相对强势。

第四，新科技革命内嵌于消费升级的强强联合最具投资想象力。科技进步对人类生活的实际改变正在发生，可见、可感知、可理解的科技应用将带来最具认同感的投资价值。

第五，全球性供给侧结构性改革带来各具特色的政策红利。中国的混改，美国的税改，欧洲的体制变革，都将在先破后立的过程中创造可观的投资机会。

第六，对新时代的长期未来坚定信心。新时代是一个真正走出危机阴影的大时代，全球化将触底反弹，大国崛起将凝聚区域动力，全球经济将进入一段“双核稳定”的快速发展期，资本市场的长期趋势值得谨慎乐观。

第七，等待短期调整后的最佳发力时机。长周期上行的过程中，短周期波动难以避免，特别是高估市场，亟待一场系统性调整，调整之后，将迎来全面加大投资力度的最佳时间窗口。

2018年全球“黑天鹅”风险犹在

2018年重要选举 可能新增的选举或公投

时间 事件 黑天鹅风险 时间 事件 黑天鹅风险

2018. 捷克总统选举 低 待定 希腊提前大选或退欧 中

01 公投

2018. 芬兰总统选举 低 待定 塞浦路斯退欧公投 中

01

2018. 塞浦路斯总统选举 中

02

2018. 马耳他议会选举 低

03

2018. 匈牙利议会选举 高

04

2018. 意大利议会选举 高

05

2018. 比利时议会选举 低 可能激化的军事冲突

05

2018. 斯洛文尼亚议会选举 低 时间 事件 黑天鹅风险

07

2018. 瑞典议会选举 低 待定 朝核危机 高

09

2018. 奥地利议会选举 低 待定 沙特与周边国家冲突 高

09

2018. 卢森堡议会选举 低 待定 叙利亚内战 中

1

2018. 拉脱维亚议会选举 低 待定 欧洲遭遇恐怖袭击 中

1

2018. 爱尔兰总统选举 低 待定 缅甸国内冲突 中

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资料来源：我们的整理。(完)