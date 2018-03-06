独家：雪佛龙就出售加拿大LNG项目权益进行谈判--消息人士

路透多伦多/休斯顿3月5日 - 三位知情人士对路透表示，雪佛龙(Chevron)(CVX.N)正在研究包括出售其加拿大液化天然气(LNG)项目少数权益在内的选项，以向前推进该项目。

其中的两位人士称，与雪佛龙就可能的Kitimat LNG权益交易进行谈判的包括马来西亚国家石油公司(Petronas)。由于市场形势严峻，马来西亚国家石油公司去年取消了在加拿大不列颠哥伦比亚省的360亿美元LNG项目。知情人士要求匿名，因相关程序尚未公开。

这些人士称，不能肯定雪佛龙会推进权益出售。路透在过去一周与这些人士进行了交流。

这些人士表示，雪佛龙还考虑将该项目权益出售给诸如加拿大退休基金或私募股权公司等金融投资者。

消息人士称，加拿大公司Seven Generations Energy(VII.TO)和Tourmaline Oil(TOU.TO)正在就向雪佛龙的项目供应天然气进行磋商。Seven Generations还可能考虑与其他天然气生产商联手收购该项目权益。

该项目位于不列颠哥伦比亚，由雪佛龙与澳洲的伍德塞德石油(WPL.AX)合资进行，双方各出资50%，拥有20年期、每年1,000万吨的LNG出口许可，项目建设成本料达数百亿美元。

雪佛龙和Seven Generations未予置评。马来西亚国家石油公司和Tourmaline没有回应置评请求。(完)