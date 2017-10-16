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中国国务院开展第三次全国土地调查 以掌握真实准确的基础数据
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#中国财经
2017年10月16日 / 上午9点51分 / 6 天内

中国国务院开展第三次全国土地调查 以掌握真实准确的基础数据

1 分钟阅读

路透北京10月16日 - 中国国务院称，决定自2017年起开展第三次全国土地调查，以掌握真实准确的土地基础数据，是次调查以2019年12月31日为标准时点，明年1月至2019年6月，组织开展实地调查和数据库建设，最后将于2020年汇总全国土地调查数据，形成调查数据库及管理系统。

中国政府网周一刊登通知指出，2017年第四季度开展准备工作，全面部署第三次全国土地调查，完成调查方案编制、技术规范制订以及试点、培训和宣传等工作。2019年下半年，完成调查成果整理、数据更新、成果汇交，汇总形成第三次全国土地调查基本数据。

通知称，土地调查是一项重大的国情国力调查，是查实查清土地资源的重要手段。开展第三次全国土地调查，目的是全面查清当前全国土地利用状况，掌握真实准确的土地基础数据，健全土地调查、监测和统计制度，强化土地资源信息社会化服务，满足经济社会发展和国土资源管理工作需要。

第三次全国土地调查的对象是中国陆地国土。调查内容为：土地利用现状及变化情况，包括地类、位置、面积、分布等状况；土地权属及变化情况，包括土地的所有权和使用权状况；土地条件，包括土地的自然条件、社会经济条件等状况。

而进行土地利用现状及变化情况调查时，应当重点调查永久基本农田现状及变化情况，包括永久基本农田的数量、分布和保护状况。（完）

欲浏览更多细节，请点选中国政府网(here)

发稿 李文科; 审校 杨淑祯

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