芝加哥联储总裁希望美联储暂缓升息 称不担心收益率曲线趋平

路透1月10日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯(Charles Evans)周三表示，他希望等到2018年中期再行升息，这样仍可使美联储一如其他官员预期渐进升息。

有两位决策官员上月对美联储升息决定持有异议，埃文斯便是其中之一，即便他认同减税会提振今年经济增长，且就业市场也会继续增强。

虽然其他大多数美联储决策官员认为，这些情况将有助于在今年提振通胀，进而支持继续升息，但埃文斯称他看到这样的预期存在已有好几年，却并没有成真。埃文斯表示，即便暂停升息，他预期通胀率要到2019年末或2020年初才能达到美联储2%的目标。

“若看到通胀的这些暂时性减弱消失，我会觉得更有信心，”他补充说，等到年中再行动的成本相对较低。“如果实际情况确实是这样，届时我们就可恢复渐进的(升息)步伐，仍可让基金利率不久就升到中性水平，”他对记者称。

埃文斯称，对于收益率曲线趋平及可能倒挂一事，他并未太过担心；圣路易斯联储总裁布拉德等决策官员近期均对这个可能性表示担忧。

他称，美联储等机构经济分析师如今相信，长期经济成长减缓意谓着在健康的经济当中利率可能仅需在2.75%左右即可，而非历史正常水平的4%；他认为这个事实可部份解释收益率曲线趋平的原因。

“随着我们全都把实质利率往下重新定价，长期利率将会下降，我认为我们必须留意到这个事实，”他对记者表示。“我们一直在调高短期利率；(收益率曲线)自然几近机械式地趋平。”

他称，收益率曲线有些趋陡，将与经济增强的情况相符；拜近期减税之赐，他预期美国今年经济成长率将略高于2.5%。这将高于趋势成长率，劳动市场将得以持续走强。(完)