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上半年中国经常帐户和非储备性质的金融账户呈现双顺差--外管局
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2017年8月7日 / 上午10点03分 / 6 天前

上半年中国经常帐户和非储备性质的金融账户呈现双顺差--外管局

路透新闻部

1 分钟阅读

路透北京8月7日 - 中国国家外管局周一公布，今年上半年经常帐户顺差712亿美元，非储备性质的金融账户顺差156亿美元，经常帐户和非储备性质的金融账户呈现双顺差，储备资产有所增加。

外管局公布的国际收支平衡表初步数据显示，上半年资本和金融账户逆差136亿美元；资本账户逆差1亿美元，储备资产增加290亿美元。

“总体来看，上半年中国国际收支状况稳健，跨境资金流动形势回稳向好，未来国际收支总体平衡的基础将更加坚实。”外管局在答记者问中称。

外管局称，上半年直接投资呈现净流入142亿美元，上年同期为净流出494亿美元，具体来看，对外直接投资净流出404亿美元，外国来华直接投资净流入546亿美元，双方向均继续保持一定规模。

外管局数据并显示，今年二季度经常帐户顺差529亿美元，资本和金融账户逆差529亿美元；其中资本账户顺差0.1亿美元，非储备性质的金融账户逆差212亿美元，储备资产增加316亿美元。

外管局并公布，二季度货物贸易顺差1,332亿美元，服务贸易逆差744亿美元；上半年货物贸易顺差2,154亿美元，服务贸易逆差1,351亿美元。

按SDR计值，二季度经常帐户顺差382亿SDR，资本和金融账户逆差382亿SDR，其中，非储备性质的金融账户逆差153亿SDR，储备资产增加229亿SDR。

上半年经常帐户顺差518亿SDR，资本和金融账户逆差92亿SDR，其中，非储备性质的金融账户顺差119亿SDR，储备资产增加210亿SDR。（完）

欲览详情，请点选外管局网站：www.safe.gov.cn

发稿 孙琦子; 审校 杨淑祯

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