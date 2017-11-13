中国去年分享经济交易额增长103% 要继续加强信用体系建设--报告

路透北京11月13日 - 中国国家信息中心发布中国分享经济发展报告2017称，2016年中国分享经济市场交易额比上年增长103%，分享经济融资规模增长130%，分享经济市场规模正大幅增长，信用免押金具有“软约束”力，未来要继续加强信用体系建设，完善法律法规、监管等各个层面的建设。

周一金融时报援引报告指出，信用体系与分享经济二者之间存在相辅相成。信用体系建设可以有效地防范和规避分享经济中的信用风险，减少失信行为和违规现象，从而降低或避免不良行为带来的经济损失，对分享经济的助推作用；另一方面，分享经济能促进信用体系建立健全和完善，最终推动联合诚信、联合信用诚信和信用守信激励机制的建立和完善。

“下一阶段，应继续充分发挥信用中介的作用，为分享经济的发展建立起用户和消费者之间的评价互信机制。同时，要建立健全法律法规体系，加强个人信息保护，提高失信成本。”报导援引北京大学经济学院教授、中国信用研究中心副主任杜丽群表示，政府也应当进行有效监管，继续加快信用体系建设。

中国分享经济发展报告2017并称，2016年中国分享经济市场交易额约为34,520亿元，比上年增长103%。2016年中国分享经济融资规模约1,710亿元，同比增长130%。2016中国参与分享经济活动的人数超过六亿人，比上年增加一亿人左右。

同时，《信用助力分享经济发展报告》指出，从2016年1月到2017年4月，以免押金为代表的一系列信用服务促进分享经济迎来“指数级”增长，分享经济用户数月均增长12.7%，日均用户活跃度增长了8.7倍。

信用免押金的形式，在保障用户权益方面的作用也开始得到市场认知，打破了原有商业模式里用押金解决信任问题的思路，为整个分享与租赁经济打开了新的想象力；但同时，信用免押金能否起到传统押金的风控作用，也成为行业关心和需要突破的问题。

文章援引中国社科院金融所副所长胡滨称，在信用体系建设过程中，要注意保护个人隐私权的问题，“如果这个问题不解决，我们的信用体系建设不可能达到一个非常好的发展阶段。”

中国发改委此前指出，数字经济的深入发展，必将引发一场深刻的经济社会变革。在充分尊重市场规律的前提下，必须强化政府的引导，锐意改革，坚持放权市场、审慎监管，让数字经济引领经济增长新时代。未来几年中国分享经济仍将保持年均40%左右的高速增长，到2020年分享经济交易规模占GDP比重将达到10%以上。

今年7月，发改委出台促进分享经济发展意见称，按照“鼓励创新、包容审慎”的原则，发展与监管并重，支持和引导各类市场主体积极探索分享经济新业态新模式，进一步取消或放宽资源提供者市场准入条件限制，审慎出台新的市场准入政策。（完）