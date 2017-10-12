中国1-8月服务进出口逆差扩大19% 主要集中旅行运输等领域--商务部

路透北京10月12日 - 中国商务部服贸司负责人周四称，1-8月中国服务进出口逆差12,028.1亿元人民币，同比扩大19.1%，主要集中于旅行、运输等传统服务领域，新兴服务领域进出口基本平衡。

商务部网站援引其就1-8月服务贸易运行情况解读称，1-8月，新兴服务领域进出口继续保持快速增长，离岸服务外包保持快速增长，传统服务领域平稳增长。

“逆差规模进一步扩大。”负责人称，旅行继续保持中国服务进出口第一大领域，增长7%。

数据显示，1-8月，中国新兴服务领域进出口达到增长10.6%。其中出口增长8.5%，高于整体增速4.1个百分点，新兴服务出口占总出口比重达到49.5%，比2012年提高了13个百分点。电信、计算机和信息服务进出口增长较快。

在1-8月技术进出口情况方面，商务部称，全国共登记技术进出口合同9,979份，合同总金额379.6亿美元，同比增长4.5%。其中技术出口合同5,093份，金额141亿美元，下降9.3%，技术进口合同4,886份，金额238.5亿美元，增长14.7%。

商务部服贸司负责人指出，1-8月技术转移方式较为集中。技术进口50%以上为专有技术的许可与转让，出口中技术咨询与服务占比超63%;涉及行业集中在通信设备、计算机及其他电子设备制造业，交通运输设备制造业和化学原料及化学制品制造业三大行业，占比超67%；技术出口集中在通信设备、计算机及其他电子设备制造业，研究与试验发展行业和软件业三大行业，占比超50%。

市场也较为集中。技术引进三大来源地为美国、日本、德国，占比超65%，出口三大目的地是美国、中国香港和新加坡，占比超43%。美国是第一大技术贸易伙伴，占中国技术进出口总额的31%。（完）

更多细节，请点选中国商务部网站(here)