中国国务院称2017年政府工作报告36项指标任务完成 多项超预期

路透北京3月1日 - 中国国务院周四公布2017年《政府工作报告》量化指标任务的落实情况表显示，包括中央财政专项扶贫资金增长30%以上、按不低于5%的幅度压减一般性支出在内的36项指标任务圆满完成，其中国内生产总值、减税降费和去产能目标均超额完成。

新华社援引该落实情况表称，2017年中国GDP首次突破80万亿元人民币大关，达827,122亿元人民币，同比增长6.9%，符合报告提出的”国内生产总值（GDP）增长6.5%左右”的年度预期目标；去年全年新增减税超过3,800亿元，预计减轻各类市场主体收费负担6,434亿元，超预期完成年初“减少企业税负3,500亿元左右，减少涉企收费约2,000亿元”的目标。

此外，去年全国城镇新增就业1,351万人，年末城镇登记失业率为3.90%，亦在”新增就业1,100万人以上，城镇登记失业率4.5%以内”的年度控制目标内。

去产能方面，2017年政府工作报告明确要压减钢铁产能5,000万吨左右，退出煤炭产能1.5亿吨以上，淘汰、停建、缓建煤电产能5,000万千瓦以上。落实结果显示，去年全国压减钢铁产能5,000万吨以上，累计化解煤炭过剩产能2.5亿吨，淘汰、停建、缓建煤电产能6,500万千瓦，超额完成相关目标任务。

民生方面，报告明确2017年要完成棚户区住房改造600万套、减少农村贫困人口1,000万以上、新建改建农村公路20万公里。去年实际完成全国棚户区住房改造609万套、减少农村贫困人口1,289万、新建改建农村公路28.5万公里。

生态环保方面，报告提出2017年二氧化硫、氮氧化物排放量要分别下降3%，完成退耕还林还草1,200万亩以上。落实结果显示，去年全国二氧化硫、氮氧化物排放量分别下降了8.0%和4.9%，完成退耕还林还草1,230万亩。

国家统计局周三发布2017年国民经济和社会发展统计公报，国家统计局总经济师盛来运发布评读称，中国面对错综复杂的国际国内形势，保持战略定力，不搞”大水漫灌”式强刺激，着力推进供给侧结构性改革，适度扩大总需求，科学统筹稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，中国经济实现平稳健康发展。（完）