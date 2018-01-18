中国国家统计局2017年度经济运行情况发布会要点摘录

路透北京1月18日 - 中国国家统计局周四公布，2017年中国国内生产总值(GDP)同比增长6.9%，增速为七年来首度回升，其中，四季度GDP同比增6.8%，略高于路透调查对四季度的预估中值6.7%；去年前三个季度GDP同比增速分别为6.9%、6.9%和6.8%。

统计局并公布，2017年中国规模以上工业增加值同比增长6.6%，社会消费品零售总额同比增10.2%；固定资产投资增长7.2%，略高于路透调查预估中值的7.1%。

此外，中国2017年全年民间固定资产投资同比增长6%。

以下为在国新办举行的2017年国民经济运行情况发布会要点摘录：

**2017年经济运行稳中向好**

经济运行保持在合理区间，四大宏观指标均稳中向好、好于预期。2017年GDP实际增长6.9%，城镇新增就业人数超过1,300万；12月末城镇调查失业率低于5%，为4.98%；全年CPI上涨1.6%，好于预期；国家外汇储备年末近31,400亿美元。

供给侧结构性改革取得重要进展，“三去一降一补”五大重点任务完成情况较好，年初政府工作报告提出的钢铁去产能5,000万吨左右、煤炭去产能1.5亿吨以上，煤电的5000千瓦去产能任务已经完成。

新旧动能的转换加快进行，“四新”（新技术、新产业、新业态、新模式），还有新产品、新动能，“六新”在过去一年蓬勃发展。其中，新产品方面，需求非常旺盛的机器人、新能源汽车都增长50%以上；新产业，战略性新兴产业、高技术产业、装备制造业增加值都是10%以上的增长；新业态，实物网上商品零售额增长28%。

大众创业、万众创新，放管服改革，使得企业等市场主体的积极性得到了调动，2017年日均新登记企业1.66万户，有力支撑了就业和创新发展。宏观上反映节能减排的指标，2017年全国单位GDP能耗下降3.7%，年度目标是下降3.4%。

2017年服务业增加值占GDP比重为51.6%。从需求看，去年，最终消费支出对经济增长的贡献率是58.8%，资本形成总额贡献率是32.1%，货物和服务净出口是9.1%。应该看到中国经济增长还是内需拉动为主，91%靠内需，内需里面六成还是消费拉动，投资当然也发挥了重要作用。

当前中国经济的基本面是好的，结构调整、优化升级在加快进行，提质增效的阶段性的变化特征会越来越明显。

**推动高质量发展是2018年的根本要求**

中国经济稳中向好，经济发展也有阶段性变化，有结构性变化，也有周期性的因素。从阶段性变化来看，中国经济已经从高速增长阶段转向高质量发展阶段，迫切需要由大转强。中央明确把推动高质量发展作为2018年发展的根本要求，相应出台了一系列政策措施，也明确了今年的重点任务，推动经济朝着高质量的方向去努力。

结构性变化方面，今年各地区各部门还要深入推进供给侧结构性改革，坚持“三去一降一补”五大重点任务的同时，要加大“破、立、降”，破除无效供给、增加有效供给、降低生产经营成本，这些结构性变化因素还会产生影响。

周期性变化因素也在一定程度存在着，世界经济总体复苏向好，虽然还存在很多不确定、不稳定的因素，只要能够抓住机遇、克服挑战，国内经济会在与世界经济的高度融合中继续稳健发展。同时，国内发展存在诸多有利机遇，当前中国经济的基本面是好的，结构调整、优化升级在加快进行，提质增效的阶段性的变化特征会越来越明显。

**继续改善贸易结构，促进外贸发展**

2017年出口实现了两位数增长，出口结构进一步改善，机电产品出口比重进一步提升，高技术产业出口发挥的作用越来越大。因此继续促进贸易发展，很重要的是继续改善贸易结构，在世界各国在互利共赢中发挥中国的比较优势。

开放不仅包括货物贸易，还包括投资、服务贸易。服务贸易总得来说还是进口大于出口，中国的服务贸易也在大踏步前进，对外投资和利用外资也是国际收支的一个重要组成部分。全面开放的格局，商品贸易、服务贸易和双向投资共同发力，一定能够由开放促改革、促发展，使中国经济发展更加支撑有力，不仅使中国人民受益，而且是互利共赢的格局。

**2018年国际收支平衡稳中向好**

去年经济稳中向好、好于预期，其中一个方面实现了国际收支的基本平衡，从宏观上起到了保障和促进作用。维护国际收支平衡是中国宏观部门的重要职责。

人民币在国际收支平衡下，汇率是稳定的。人民币币值稳定不仅有利于贸易稳定发展，也有利于宏观经济稳中向好。相信在中央经济工作会议精神的引导下，在有关部门的努力下，2018年中国国际收支平衡的状况也是稳中向好的。

**依法依规处理统计造假行为**

地方数据加总超过全国总量，这是分级核算的结果，经过近几年努力这个差距在缩小，但是仍然还有差距。比如，2016年地方加总的地区生产总值就比全国数据高出3.6万亿元。

核算体制改革的重要方向，就是要实行地区生产总值统一核算，时间表、任务书都已经确定了，就是要到2019年实施。一些地方的数据有问题，不影响全国统计数据的真实可靠性。

对于少数地方、少数企业、少数单位存在的弄虚作假和统计造假行为、统计违法违规的现象，不管是虚报，还是瞒报、拒报，都要依法依规处理。

**继续打好三大攻坚战**

微观杠杆率连续两年好转，从统计监测看，过去一年稳中有降。GDP实际增长6.9%，如果考虑到缩减指数，名义增长11%左右；2017年末M2同比增长8.2%，11%和8.2%的增速比较，分母大了、分子小了，杠杆率平稳下降。

扶贫攻坚工作方面，2016年全国贫困人口减少1,240万人，2017年的数据预计比2016年任务完成更多。

污染防治工作，去年GDP实现6.9%的速度是在加大污染防治的力度下实现的。现在追求绿色发展，是生态文明建设和经济建设协调的发展，这样带来的结构变化和经济发展就是正面影响。经济运行是否在合理区间，要看经济增长速度，但是同时也要看就业增加多少，看收入增加多少、看生态环境改善多少、看物价稳定情况如何。（完）

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