中国去年末劳动年龄人口继续减少 出生率下降城镇化率稳升--统计公报

路透北京2月28日 - 中国正在加速进入老龄化社会。国家统计局周三发布2017年国民经济和社会发展统计公报显示，2017年末劳动年龄人口继续大幅减少，且减少的规模是上年的逾1.5倍，与此同时65周岁以上老龄人口在总人口中占比持续上升。雪上加霜的是，虽然早已放开二孩政策，但去年出生率却呈现小幅下降。

不过统计公报也显示，城镇化仍在紮实推进，中国2017年末常住人口城镇化率为58.52%，比上年末提高1.17个百分点；户籍人口城镇化率为42.35%，比上年末提高1.15个百分点。

统计公报显示， 中国2017年末16-59岁（含不满60周岁）年龄人口总数较上年末减少548万，至90,199万人，在全国总人口中占比64.9%；2016年末为减少349万人，占比65.6%。

2017年末，65周岁及以上年龄人口15,831万人，在总人口中占比11.4%；2016年末为15,003万人，占比10.8%。2017年全年出生率为12.43‰，小幅低于上年的12.95‰。

去年全国居民人均可支配收入25,974元，比上年增长9.0%，其中城镇和农村居民人均可支配收入分别增长8.3%和8.6%；全国居民人均消费支出18,322元，比上年增长7.1%，其中城镇和农村居民支出分别增长5.9%和8.1%。

2017年恩格尔系数则为29.3%，比上年下降0.8个百分点，其中城镇为28.6%，农村为31.2%。

统计公报解释称，全国居民收入名义增速快于分城乡居民收入增速的原因是：在城镇化过程中，一部分在农村收入较高的人口进入城镇地区，但在城镇属于较低收入人群，他们的迁移对城乡居民收入均有拉低作用。但无论在城镇还是农村，其收入增长效应都会体现在全体居民收入增长中。

值得一提的是，环境质量持续改善。在监测的338个地级及以上城市中，城市空气质量达标的城市占29.3%，比上年提高4.4个百分点。细颗粒物（PM2.5）未达标城市年平均浓度48微克/立方米，比上年下降5.9%。

**去年经济运行稳定性、韧性和包容性明显增强**

国家统计局总经济师盛来运发布评读称，中国面对错综复杂的国际国内形势，保持战略定力，不搞“大水漫灌”式强刺激，着力推进供给侧结构性改革，适度扩大总需求，科学统筹稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，中国经济实现平稳健康发展。

“2017年，我国国内生产总值...按年平均汇率折算超过12万亿美元，占世界经济的比重15%左右，比5年前提高3个百分点以上，稳居世界第二位。”盛来运指出。

数据显示，中国经济实力实现新跃升。2017年国内生产总值比上年增长6.9%，总量超过80万亿元，达到82.7万亿元。经济增量折合1.2万亿美元，相当于2016年澳大利亚的经济总量；且2017年中国对世界经济增长贡献率在30%左右，继续成为世界经济稳定复苏的重要引擎。

2017年，国内生产总值增速比上年加快0.2个百分点，是2011年以来经济增速首次回升。年末全国城镇调查失业率和31个大城市城镇调查失业率都在5%以下，处于近年来的低位；城镇登记失业率为3.9%，比上年末下降0.12个百分点，为2002年以来最低水平。

“6.9%的经济增长、不到5%的失业、1.6%的通胀，这样的经济运行格局难能可贵，在世界范围内也是一枝独秀的。”盛来运提到。

他并指出，产业结构优化升级，工业向价值链中高端延伸。2017年，高技术制造业和装备制造业增加值分别比上年增长13.4%和11.3%；占规模以上工业的比重分别为12.7%和32.7%。服务业增加值占国内生产总值的比重为51.6%，比第二产业高11.1个百分点；最终消费支出对经济增长的贡献率为58.8%，比资本形成总额高26.7个百分点。

对于2018年的经济形势，他强调，中国经济有条件有能力延续稳中向好发展态势。但要清醒的看到，国际环境仍然错综复杂、国内发展不平衡不充分的矛盾仍比较突出，实现经济高质量发展任重道远。（完）

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