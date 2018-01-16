去年中国十大畅销智能手机 苹果为唯一入榜外资厂商--报告

路透上海1月16日 - 市场调研公司Counterpoint Research周一稍晚发布报告显示，在去年中国十大畅销智能手机排行中，苹果(AAPL.O)有两款手机上榜，并成为唯一上榜的外资品牌。

中国是全球最大的智能手机市场，竞争相当激烈，而且中国用户在全球来看是最挑剔的用户。在如此艰难的市场环境下，除苹果外，还有OPPO、VIVO、华为荣耀、小米等品牌入榜，其中OPPO R9S以3.0%市占率荣获第一名，仅较排名第二的iPhone7 Plus高出0.2个百分点，iPhone7排名居第五，市占率为2.4%。

报告指出，平均每月销量达到100万部，才是能够跻身前十的基础。除了苹果两款产品外，其他国际品牌或高端产品均未入选。

报告总结跻身中国智能手机畅销榜的决窍为：需要完善的供应链、价格中档、集中资源推广、产品具特色，预计2018年全面屏幕及18:9屏幕功能将成为进入前十的基础。

报告指出，上半年iPhone手机表现一般，但是下半年iPhone7系列降价后，尤其iPhone7 Plus 128GB版售价降至6,000元人民币左右，它们的竞争力开始增强。此外，iPhone7 Plus市场表现好于iPhone7，背后的原因是越来越多的消费者了解到iPhone7 Plus的双摄像头功能的出色，而iPhone7仅仅配置了单摄像头。

主打美颜自拍的时尚手机OPPO R9s去年获得第一名。OPPO用自拍抓住用户，用时尚超薄外观和颜色来塑造时尚因素，而中端手机市场也是最容易接纳OPPO品牌的细分市场，公司将市场资源集中投放到R9s上，从而让R9s获得第一。而三星(005930.KS)的AMOLED屏幕和索尼(6758.T)IMX398传感器借助OPPO R9S的热销也获益良多。

虽然华为总体知名度近年来明显提升，但因华为品牌的产品过多，稀释了单个产品的销量。去年华为荣耀有两款产品进入前十，其中一款是非常鲜明的产品，主打镜面玻璃时尚外观的荣耀8青春版，另一款是定位于千元的双摄产品荣耀畅玩6X。一个拼颜值，一个拼性能，完美搭配，满足不同用户的需求。而均为千元的产品定位和电商渠道的促销也是保证能进入前十的重要原因。

而小米经历了2016年的低迷之后，2017年在中国市场初步已经回复，仅有一款红米产品入围前十已经不易。（完）