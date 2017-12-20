中国明年保持稳健中性货币和积极财政政策--中央经济工作会议

路透北京12月20日 - 备受关注的中国2017年中央经济工作会议周三在北京闭幕，会议提出，中国明年将保持稳健中性货币政策和积极财政政策，今后三年打好防范化解重大风险攻坚战，重点是防控金融风险。

新华社报导，会议提出要促进形成金融和实体经济、金融和房地产、金融体系内部的良性循环，做好重点领域风险防范和处置；明年将加快建设多渠道供应的住房体系，鼓励租购并举。

会议称，中国必须建立和完善推动经济高质量发展的机制，明年将进一步推进供给侧结构性改革，打好精准脱贫攻坚战，要保证现行标准下的脱贫质量，既不降低标准，也不吊高胃口。

会议指出，打好污染防治攻坚战，要使主要污染物排放总量大幅减少，生态环境质量总体改善，重点是打赢蓝天保卫战，调整产业结构，淘汰落后产能，调整能源结构，加大节能力度和考核，调整运输结构。

在外贸上，会议称中国将扩大进口，削减部分商品进口关税，追求贸易平衡。

中共中央政治局此前召开会议分析研究2018年经济工作，明确坚持稳中求进工作总基调，坚持以供给侧结构性改革为主线，防范化解重大风险要使宏观杠杆率得到有效控制，金融服务实体经济能力增强，防范风险工作取得积极成效，加快住房制度改革和长效机制建设。（完）