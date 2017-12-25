中国自明年起发布调查失业率 近期将公布绿色发展指数--统计局官员

路透北京12月25日 - 中国国家统计局总经济师盛来运近日表示，准备从明年开始发布调查失业率数据，近期还将发布绿色发展指数，未来要增加反映产业、行业、地区等各方面结构协调性方面的指标、质量效益指标和新动能发展指标等。

新华网周一刊登对盛来运的采访，他指出，现有指标体系，反映经济建设方面的指标偏多，反映社会发展、人与自然和谐发展的指标少；反映结构调整和转型升级的指标少，反映新经济新动能成长和质量效益方面的指标也不充分。

“在高质量发展阶段，要更加重视民生事业发展和资源环境改善情况，就业、收入、消费、生态环境等指标重要性不断提升。”他表示，以GDP为中心的考核体系，更多集中在对经济发展总量、速度的考核上，而绿色发展考评体系，关注面更广泛，它考虑到经济发展、社会发展、环境改善等相关情况。

他称，从今后一个时期看，尽管在传统产业产能调整或市场出清过程中，仍然存在一定的下行压力，但下行的空间并不大，在这个阶段潜在增长率附近稳定运行的可能性较大。

“这就为我们加大改革开放力度、深化改革开放提供了非常好的窗口期。”盛来运表示，“我们要抓住这一有利时机，进一步解决一些多年想解决的结构性难题，突破转型升级的关口，时不我待。”

最新数据显示，中国前11月城镇新增就业人口1,280万人，11月城镇调查失业率和31个大城市调查失业率都保持在4.9%左右。（完）