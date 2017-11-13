明年中国内地并购活动料回弹 法律简化助引资--贝克·麦坚时

路透香港11月13日 - 国际律师事务所--贝克·麦坚时周一称，预计2018年中国内地并购活动将出现回弹，尤其是对内并购交易金额预计按年大增七成，因中国简化相关法律以进一步吸引外资。

该律所发布第三份全球交易展望报告显示，由于主要经济与政治风险的缓和，以及推动交易活动的宏观经济指数表现正面，2018年全球交易活动将加速回暖。

与全球一样，2018年中国内地的并购交易金额预料达到2,780亿美元，较2017年经上修的2,402亿美元增长16%；对内并购交易额预计增长超过70%，从今年的281亿美元上升至明年的479亿美元。

“正如所预期的那样，中国内地的信贷紧缩导致2017年并购活动明显放缓，然而放缓程度却低于预期。”报告并指出，“今年的并购交易额的预估值较年初的2,216亿美元有所上调，主要反映人民币升值使得境内交易的美元估值上升，以及略高于预期的经济增长率。”

贝克·麦坚时香港并购业务合伙人屈爱青称，随着服务业与消费支出日益成为推动中国经济发展的驱动力，医疗保健、制药与消费将逐步成为重要的并购领域。随着制造业价值链升级，高附加值制造业相关领域将继续吸引投资；而作为辅助支持的服务行业，例如通信与科技，也将是投资的青睐之地。

报告同时将2017年中国内地IPO（首次公开发行）交易融资额的预估值从1月公布的145亿美元上调至277亿美元，境内上市交易预计将加快步伐并带动中国IPO市场发展；2018年及2019年估计分别进一步升至347亿美元及369亿美元。

香港方面，中国的资本管控对香港地区的交易活动也产生了连锁效应，今年的并购与IPO交易均有所放缓，分别达299亿美元及126亿美元，惟预计明年将分别回升至483亿美元及304亿美元。

报告指出，2018年全球IPO市场交易融资额预计从2017年的1,870亿美元攀升至2,900亿美元，达到周期性峰值并逼近历史记录。不过，鉴于沙特阿美石油公司IPO融资额与上市时间的不确定性，该报告并未将这一规划中的交易计算在内。假如该交易在2018年完成，那么2018年将成为IPO交易融资额创纪录的一年。

贝克·麦坚时全球资本市场部门主席Koen Vanhaerents表示，“然而，随着股票估值扭曲，借贷成本开始上升，境内IPO融资额预计将在随后几年出现下滑。”

与IPO交易活动相似，鉴于全球经济的一系列积极发展，报告把2018年全球并购交易额的预估值从此前的3万亿美元上调至3.2万亿美元，这将会是自2008年金融危机以来的第二大交易额，但2019年料开始降温。

而2017年全球并购交易额预期将从2016年的2.8万亿美元小幅下滑至2.5万亿美元。（完）