中国创建“中国制造2025”国际级示范区 地级市等可申请--国务院

路透北京11月24日 - 中国国务院办公厅最新发布通知，决定创建“中国制造2025”国家级示范区，直辖市市辖区和副省级市、地级市均可申请创建示范区，距离相近、产业关联度高的城市可联合申请创建示范区，以加快实施“中国制造2025”，鼓励和支持地方探索实体经济尤其是制造业转型升级的新路径、新模式。

中国政府网周四稍晚刊登该通知称，国务院有关部门要将目前已在国家自主创新示范区等区域实施的市场准入制度改革、财税金融、土地供应、人才培养等有关政策扩展到示范区，并进一步细化措施。

根据通知，示范区要充分发挥地区产业优势，紧密结合“互联网+”和大众创业万众创新，大力改造提升传统产业，加快培育平台型大企业和“专精特新”中小企业，做强一批具有核心竞争力的新型制造企业。

同时，创新金融支持方式，提升金融支持制造业发展的能力和效率。深化对外开放合作，有序放宽外资准入限制。

在具体实施方面，积极稳妥开展示范区创建工作，加强对示范区创建工作的统筹，成熟一批、建设一批。有关方面要加大支持力度，统筹用好各类政府资金和产业基金，加强各类资金计划衔接，确保发挥更大效益，带动更多社会资本支持制造业转型升级。

加快实施普惠金融服务，国有商业银行成立的普惠金融事业部要着力在示范区探索积累经验；发挥财政担保体系作用，更好支持民营企业、中小企业创新发展。

试点推动老旧商业设施、仓储设施、闲置楼宇等转为创业孵化基地。落实好股权激励和人才优惠便利等政策，充分调动科研院所、高校的积极性。

示范区所在地省级人民政府可将外资管理、经贸合作、投资审批等方面的审批权限下放至示范区，并允许示范区研究制定推动制造业创新发展的政策措施，探索新机制、新模式、新路径。示范区制定实施的各项政策措施要对各类企业一视同仁，充分调动各方积极性。

新华社援引工信部副部长辛国斌称，此举将更加有助于发展制造业，创造良好的市场环境，具有创新意义和示范效应。在政策和制度上的先试先行将更加释放市场主体创新活力，加速制造业提质增效。

“比如，统筹用好各类政府资金和产业基金，加快实施普惠金融服务，试点推动老旧商业设施、仓储设施、闲置楼宇等转为创业孵化基地，落实好股权激励和人才优惠便利等政策，都针对当前制造业成本高、融资难等问题提出了切实解决方案。”辛国斌称。

工信部规划司副司长李北光则指出，示范区创建要求中，特别提出坚持一区一案、差异化发展，这将鼓励和引导各地加快构建具有自身特色和优势的新型制造业体系，实现精准发力，避免一哄而上。（完）

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