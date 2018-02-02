2017年末中国农发行不良贷款率0.81% 拨备覆盖率394%--董事长

路透上海2月2日 - 中国农业发展银行董事长解学智称，截至2017年末，农发行累计放贷款1.56万亿元人民币，贷款余额4.68万亿元；不良贷款余额378亿元，不良率0.81%，拨备覆盖率394%，质量效益处于同业较好水平。

农发行网站援引他称，截止2017年末，农发行资产总额6.22万亿元，各项存款余额1.47 万亿元。

他称，近三年来，累计投放支农资金5.9万亿元，总资产从2015年初的3.15万亿元跃升到2018年初的6.22万亿元，翻了近一番；贷款余额由2.83万亿元增加到4.68万亿元，增长65%；累计支持收储粮食1.26万亿斤、易地扶贫搬迁惠及贫困人口524万人、帮助906万人改善居住条件。

解学智强调，在新的一年里，农发行要聚焦农业农村现代化的重点领域和薄弱环节，突出服务国家粮食安全战略，全力保障政策性收储资金需要，积极支持粮棉油收储市场化改革，有效支持粮食产业发展，巩固粮食收储信贷主办银行地位。

中国农业发展银行周五公告，将于下周一(5日)招标增发两期固息债 ，包括追加规模在内，总额不超过140亿元人民币，期限包括三年和五年。（完）

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