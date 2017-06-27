焦点：中国巨额投资非洲浮式天然气项目等待丰收

路透伦敦6月27日 - 中国计划在非洲投入将近70亿美元至浮式液化天然气(FLNG)项目，押注此一仍充满未知的技术领域，寄望当它们在2020年代初期开始投产时，能源市场将会复苏。

西方银行界却对此保持谨慎，因为船运及天然气市况不景气，加上技术难度甚高，包括从海床底下开采天然气、在浮式平台将其冷却成液态并转移至油轮出口。

不过，中国基于策略角度而挺进FLNG，目标是成为成本最低的浮式设施卖家，并且领衔全球开发这个还在萌芽的技术。目前为止，全世界只有一个FLNG项目投入商转。

中国极力改善城市空气品质，需要天然气来取代煤炭作为环保能源。中国还对俄罗斯在北极海的亚马尔半岛传统LNG项目提供融资120亿美元。相比之下，美国对俄罗斯的制裁使得西方银行业者对此项目避之千里。

中国也金援非洲沿海三个FLNG计划，已提供借款或者承诺融资将近40亿美元。在另外两个总计将耗资30亿美元的非洲项目，中国不但计划提供融资，还将兴建生产平台。

“我们看到中国大力投资FLNG项目兼具建设和LNG消费两方面，成本越少就代表LNG潜在成本越低。”NewAge董事长Steve Lowden说。该公司正准备在刚果共和国和喀麦隆沿海进行FLNG项目。

FLNG项目对资源丰富但债务负担沉重的非洲国家具有吸引力。FLNG项目的生产成本比陆地天然气项目低的多，而天然气价格在截至2013年的10年内增长了三倍。

这至少是理论上可行。但现实是FLNG技术非常复杂。以壳牌(RDSa.L)庞大的Prelude FLNG项目为例，该项目将成为全球最大的FLNG项目，但必须将设备压缩在只有陆地项目四分之一面积的区域内。

海浪和洋流也增加了技术难度。

Prelude项目投资126亿美元，预计在2018年投产，这是能源价格高企时期的典型项目。然而液化天然气现货价格自2014年初以来下跌了70%，预计仍将承压或进一步下跌，因澳洲和美国新的常规生产设施增加了供应。

**老牌造船厂**

对成本高昂的传统LNG厂的新投资已经暂停，今年仅有的两个将推进的生产项目均为浮式项目，分别在莫桑比克和赤道几内亚。尽管目前修建这些平台的是亚洲老牌造船厂，但这两个项目均主要是由中国的贷款支持。

Lowden称，NewAge公司的这两个项目资金将完全依靠中国公司，并且此次也会在中国的造船厂建造。“他们做这类项目游刃有余，”Lowden表示。

荷兰SBM (SBMO.AS)和日本日挥(JGC)(1963.T)将与中国公司合作，包括China Offshore Oil Engineering & Construction Ltd。

NewAge预计明年批准这两个项目。

去年中国的惠生海洋工程有限公司(Wison Offshore & Marine)完成首个FLNG船建设，但仍未投入使用，因该船原打算服务的哥伦比亚项目取消。

**财力雄厚**

由于船运业不景气，通常的西方资源来源已经实力大减，而资本雄厚的中国业者则认为这个市场已经触底，因此热衷于在周期转变并推动成本上升之前增加放贷。

“区别就在于，西方银行业者在拥有最多流动性时在市场触顶时放贷，而中国银行业者就比较聪明，在市场触底时投入资金，”某金融业人士称，该人士为中国的银行提供关于LNG船运交易方面的咨询。

银行业人士称，本月包括中国工商银行和中国银行在内的中资银行承诺向位于莫桑比克的Coral South FLNG项目提供约17.5亿美元融资。工商银行对此不做评论，中国银行未回应置评请求。

相比之下，西方商业银行以FLNG技术的不确定性以及莫桑比克的公共债务危机为由，仅向Coral提供了2亿美元无担保债务，而非起初提议的19亿美元。Coral项目由意大利石油生产商埃尼集团(Eni) (ENI.MI)开发。

荷兰安智银行(ING)常务董事Adam Byrne称，中资借款方“真的是财力雄厚”。

“如果他们做了决定，他们能支持甚至10亿或15亿美元的项目，”Byrne本月早些时候在一个海运会议上称。

**非洲及其它地区**

银行家称，落户赤道几内亚的下一个非洲大项目的金主是中国船舶工业集团，其向Fortuna FLNG提供了12亿美元的贷款。该项目由英国上市公司Ophir Energy (OPHR.L)、海运公司Golar LNG (GLNG.O)和油田技术服务公司斯伦贝谢(Schlumberger) (SLB.N)开发，将年产液化天然气220万吨，料将在数周内获批。

中国船舶工业集团在2015年还向Golar LNG提供了9.6亿美元贷款，为首次从传统液化天然气船(LNG tanker)转向FLNG平台。位于喀麦隆的FLNG平台将在今年投入运营。中国船舶工业集团未予置评。

咨询师及行业消息人士称，所有的这些项目都被授予韩国、新加坡或日本的知名造船企业，但中国的开发商积累了可在非洲及其它地区的其他项目方面领先的经验。

赤道几内亚石油部长曾表示，该国认为还有再建两个FLNG项目的空间。BP (BP.L)与合资伙伴Kosmos Energy也盯上了塞内加尔和毛里塔尼亚境内水域的两个地方。(完)