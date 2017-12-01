明年农村集体产权制度改革试点将从129个增加到300个--中国农业部

路透北京12月1日 - 中国农业部副部长叶贞琴周五表示，2018年将继续扩大农村集体产权制度改革试点，将试点由现在的129个增加到300个；还将选择50个改革基础较好的地市和个别省开展整省整市试点，鼓励地方结合实际扩大改革覆盖面，力争到2021年底基本完成改革。

新华社援引他在农村集体资产股份权能改革试点总结交流会议上的讲话称，农村集体产权制度改革已明确了时间表和路线图，各地要把这项改革放在实施乡村振兴战略的大局中去统筹谋划，做好改革基础性工作，不断扩大改革覆盖面，确保改革在面上推开。

据其介绍，试点三年来各地在保障集体成员权利、发展农民股份合作、完善资产股份权能等方面进行了积极探索，通过确认集体经济组织成员身份，解决了成员边界不清的问题；开展集体资产清产核资，明晰了农村集体产权关系；积极发展农民股份合作，创新了集体经济发展机制；建立健全集体经济组织，创新了基层治理机制；赋予农民对集体资产股份权能，保障了农民财产权益。

他还表示，要通过改革建立健全集体经济组织，创新集体经济运行机制，探索集体经济发展路径，这是实践中迫切需要解决的问题。各级农业部门要发挥好集体经济组织在管理集体资产、开发集体资源、发展集体经济、服务集体成员等方面的功能作用。

2014年11月，农业部、中央农办、国家林业局确定在全国29个县（市、区）开展试点。2016年《中共中央国务院关于稳步推进农村集体产权制度改革的意见》印发，对推进改革进行了顶层设计和总体部署。今年，这项改革在全国新增了100个县（市、区）作为试点。

国务院去年末发布稳步推进农村集体产权制度改革的意见称，全面加强农村集体资产管理，从2017年开始力争约三年时间进行集体资产清产核资，并由点及面开展集体经营性资产产权制度改革，引导农村产权规范流转和交易。（完）