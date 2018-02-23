中国今年耕地轮作休耕试点规模将翻一番 江苏等地纳入--农业部

路透北京2月23日 - 中国农业部种植业管理司司长曾衍德周五称，今年耕地轮作休耕试点规模将比上年翻一番，此后每年按照一定比例增加，加上地方自主开展轮作休耕，力争到2020年轮作休耕面积达到5,000万亩以上。

他在农业部新闻发布会上称，下一步将拓展试点区域，轮作新增长江流域江苏、江西两省的小麦稻谷低质低效区，休耕将新疆塔里木河流域地下水超采区、黑龙江寒地井灌稻地下水超采区纳入试点范围。

“现在粮食供求状况改善了，负重的耕地、透支的环境也该‘歇一歇’了。”曾衍德称。

轮作主要是实行玉米大豆轮作，发挥大豆根瘤固氮、养地培肥作用，实现种地养地结合，农业可持续发展；休耕就是减少耕地水资源利用，使耕地得到休养生息，同时加以治理，确保急用之时耕地用得上、粮食产得出。开展试点，是巩固提升粮食产能的重要举措，要加快形成制度，常态化实施。

据其介绍，2016年轮作休耕试点面积616万亩，主要在内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、河北、湖南、贵州、云南、甘肃9个省（区）实施。2017年轮作休耕试点面积1,200万亩，试点省份不变。

在轮作休耕带动下，两年全国调减籽粒玉米5,000万亩，增加大豆1,900多万亩，增加杂粮500多万亩，通过轮作休耕试点压减了库存压力大的玉米和稻谷，优化资源配置，减少无效供给，增加有效供给。

农业部副部长余欣荣日前在人民日报刊登署名文章称，要推进农业绿色发展，力争到2020年，总结推广一批符合区域农业绿色发展的模式，扩大重金属污染耕地治理修复面积，开展耕地轮作休耕试点，保障耕地数量和质量。（完）

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