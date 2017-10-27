中国江苏力争在全国率先实现农业现代化，推优势农产品出口--副省长

路透北京10月27日 - 中国江苏省副省长杨岳指出，江苏省将加快建设现代农业，力争在全国率先实现农业现代化，以绿色发展理念为引领，将在现代科技创新、加快农村地区普惠金融体系建设、推动优势农产品出口等方面着力。

周五人民日报刊登他的文章称，要引导苏北地区把良好生态作为发展的基本依托和最大优势，着力发展绿色生产力，探索发展成为江苏农业的鲜明特色，使质量安全成为江苏农产品的核心竞争力。

“开展农村土地整治和耕地质量提升行动，率先实施省级耕地轮作休耕试点，实行水资源消耗总量和强度双控行动，促进经济发展与资源利用相协调。”

文章并提出，江苏要遴选建设14个省级现代农业产业技术体系；加快建设南京国家现代农业产业科技创新示范园区，打造区域性农业科技创新中心；推动线上线下农业科技成果交易，打造一站式农业科技成果交易市场等。

此外，提高统筹利用国际国内两个市场、两种资源的能力，缓解省内资源环境压力，拓展农业发展空间。大力推动优势农产品出口，促进农产品出口结构优化升级。

土地制度改革方面，农村集体产权市场在实现县域全覆盖的基础上加快推进乡镇全覆盖。统筹推进常州市武进区农村土地制度改革“三项试点”，探索形成可复制、可推广的改革经验。

杨岳在文章中称，江苏要加快粮食生产功能区建设，重点发展3个水稻优势产业区和4个小麦优势产业区。推动特色畜禽、特色渔业、应时鲜果向优势产区布局。

中国国家主席习近平在十九大报告中提出，加快推进农业农村现代化，确保国家粮食安全。（完）