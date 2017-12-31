中国农业部称农村承包地确权登记颁证步入收尾期 明年底“收官”

路透北京12月30日 - 中国农业部周六召开农村改革情况交流会称，全国农村承包地确权登记颁证工作正在稳妥推进，绝大多数省份目前均已进入收尾阶段，预计明年年底将全面结束。

新华社援引农业部部长韩长赋的发言称，各地试点取得了预期成效，摸清了承包地底数，解决了大量纠纷，促进了土地经营权有序流转，但剩下的都是“难啃的硬骨头”。

“比如，有的地方土地权属不清、纠纷多，有的地方地形地貌复杂、勘测难度大，有的地方重视不够、投入不足等。一些已完成的地方还存在工作质量不高、易引发新的矛盾等问题。”韩长斌称。

新华社报导称，农村承包地确权登记颁证工作是推进“三权分置”、落实承包期再延长30年政策的基础。这项工作的范围涉及中国2,724个县、3.3万个乡镇、54万个行政村，确权面积约占二轮家庭承包耕地账面面积的84%。

目前，山东、宁夏、安徽、四川、江西、河南、陕西、海南、上海、甘肃、贵州、湖北12个省份已基本完成确权工作。

根据工作部署，2018年是这项工作的收官之年，除少数民族边疆地区外，其他省份均应基本完成确权工作。韩长赋要求进度偏慢的省份加快推进，已完成省份要开展回头看，对重点遗留问题认真开展自查。

他并要求各地农业部门用好用活确权成果，为土地经营权抵押贷款、承包地有偿退出、互换并地等提供支撑。

报导并显示，这次确权登记颁证产生了海量信息数据，农业部将加快推进国家级确权登记数据库和农村土地承包经营权信息应用平台建设，提高农村承包地管理信息化水平。

中国农业部11月末统计数据显示，目前全国农村承包地确权面积达11.1亿亩，占二轮家庭承包耕地账面面积的82%。山东、宁夏、安徽、四川、江西、河南、陕西等七省份已向国务院报告基本完成。（完）