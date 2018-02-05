中国2020年形成实施乡村振兴制度框架 不断增强投入力度--一号文件

路透北京2月5日 - 中国中共中央、国务院周日发布2018年中央一号文件提出，到2020年，乡村振兴取得重要进展，制度框架和政策体系基本形成，夯实农村经济发展基础的同时，推动农村文化、治理、民生、生态等在内的乡村发展水平的整体性提升；要增加优先保障、金融重点倾斜，不断增强乡村振兴投入力度。

新华社周日稍晚受权发布的《中共中央、国务院关于实施乡村振兴战略的意见》提出，坚持城乡融合发展，坚决破除体制机制弊端，使市场在资源配置中起决定性作用，更好发挥政府作用，推动城乡要素自由流动、平等交换，推动新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展。

这是新世纪以来第15个以“三农”（农业、农村、农民）工作为主题的中央一号文件。根据该意见，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，对统筹推进农村经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设作出全面部署。

意见提出，到2035年，乡村振兴取得决定性进展，农业农村现代化基本实现；到2050年，乡村全面振兴，农业强、农村美、农民富全面实现。

“实施振兴乡村战略，必须抓住‘钱、地、人’等关键环节，破除一切不合时宜的体制机制障碍，推动城乡要素自由流动、平等交换，促进公共资源城乡均衡配置。”新华援引中央农村工作领导小组办公室主任韩俊解读一号文件称，以往的中央一号文件讲农业问题，讲农村经济发展讲得比较多，今年文件则作了全面部署。

他指出，乡村振兴是以农村经济发展为基础，包括农村文化、治理、民生、生态等在内的乡村发展水平的整体性提升，是乡村全面的振兴。

**开拓投融资渠道，强化乡村振兴投入保障**

对于乡村振兴中“钱、地、人”等关键环节，韩俊结合一号文件称，解决“钱”的问题，关键是健全投入保障制度，创新投融资机制，加快形成财政优先保障、金融重点倾斜、社会积极参与的多元投入格局。

意见明确，实施乡村振兴战略，要健全投入保障制度，创新投融资机制，加快形成财政优先保障、金融重点倾斜、社会积极参与的多元投入格局，确保投入力度不断增强、总量持续增加。

财政投入持续增长，公共财政更大力度向“三农”倾斜。通过财政担保费率补助和以奖代补等，加大对新型农业经营主体支持力度；加快设立国家融资担保基金，强化担保融资增信功能；支持地方政府发行一般债券用于支持乡村振兴、脱贫攻坚领域的公益性项目。鼓励地方政府试点发行项目融资和收益自平衡的专项债券。

拓宽资金筹集渠道，调整完善土地出让收入使用范围，进一步提高农业农村投入比例。严格控制未利用地开垦，集中力量推进高标准农田建设；改进耕地占补平衡管理办法，建立高标准农田建设等新增耕地指标和城乡建设用地增减挂钩节余指标跨省域调剂机制，将所得收益通过支出预算全部用于巩固脱贫攻坚成果和支持实施乡村振兴战略。

此外，坚持农村金融改革发展的正确方向，健全适合农业农村特点的农村金融体系，更好满足乡村振兴多样化金融需求。加大中国农业银行、中国邮政储蓄银行“三农”金融事业部对乡村振兴支持力度；明确国家开发银行、中国农业发展银行在乡村振兴中的职责定位，加大对乡村振兴中长期信贷支持。

意见并强调，普惠金融重点要放在乡村，支持符合条件的涉农企业发行上市、新三板挂牌和融资、并购重组，深入推进农产品期货期权市场建设，稳步扩大“保险+期货”试点，探索“订单农业+保险+期货（权）”试点。改进农村金融差异化监管体系，强化地方政府金融风险防范处置责任。

**加快土地管理法修改，落实宅基地集体所有权**

韩俊表示，解决“地”的问题，关键是深化农村土地制度改革，建立健全土地要素城乡平等交换机制，加快释放农村土地制度改革的红利。处理好农民和土地的关系，仍然是深化农村改革的主线，也是实施乡村振兴战略的重大政策问题。

意见提出，加快土地管理法修改，完善农村土地利用管理政策体系，推进房地一体的农村集体建设用地和宅基地使用权确权登记颁证；完善农民闲置宅基地和闲置农房政策，探索宅基地所有权、资格权、使用权“三权分置”，落实宅基地集体所有权，保障宅基地农户资格权和农民房屋财产权，适度放活宅基地和农民房屋使用权。

“不得违规违法买卖宅基地，严格实行土地用途管制，严格禁止下乡利用农村宅基地建设别墅大院和私人会馆。”意见称，要在符合土地利用总体规划前提下，允许县级政府通过村土地利用规划，调整优化村庄用地布局，有效利用农村零星分散的存量建设用地。

韩俊强调，这项改革不是让城里人到农村买房置地，而是吸引资金、技术、人才等要素流向农村，使农民闲置住房成为发展乡村旅游、养老、文化、教育等产业的有效载体。

对利用收储农村闲置建设用地发展农村新产业新业态的，意见明确，给予新增建设用地指标奖励，并进一步完善设施农用地政策。维护进城落户农民土地承包权、宅基地使用权、集体收益分配权。

在农村集体产权制度改革方面，全面开展农村集体资产清产核资、集体成员身份确认，加快推进集体经营性资产股份合作制改革，推动资源变资产、资金变股金、农民变股东，探索农村集体经济新的实现形式和运行机制。

**促进乡村就业创业，改善农村人居环境**

解决“人”的问题，韩俊指出，关键是畅通智力、技术、管理下乡通道，创新乡村人才培育引进使用机制，大力培育新型职业农民，加强农村专业人才队伍建设，造就更多乡土人才，发挥科技人才支撑作用，鼓励社会各界投身乡村建设。

意见提出，健全覆盖城乡的公共就业服务体系，大规模开展职业技能培训，促进农民工多渠道转移就业，提高就业质量；深化户籍制度改革，促进有条件、有意愿、在城镇有稳定就业和住所的农业转移人口在城镇有序落户，依法平等享受城镇公共服务。

实施乡村就业创业促进行动，大力发展文化、科技、旅游、生态等乡村特色产业，振兴传统工艺。培育一批家庭工场、手工作坊、乡村车间，鼓励在乡村地区兴办环境友好型企业，实现乡村经济多元化，提供更多就业岗位；鼓励农民勤劳守法致富，增加农村低收入者收入，扩大农村中等收入群体，保持农村居民收入增速快于城镇居民。

完善城乡居民基本养老保险制度，建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金标准正常调整机制；统筹城乡社会救助体系，完善最低生活保障制度。

持续改善农村人居环境，意见称，要总结推广适用不同地区的农村污水治理模式，加强技术支撑和指导；推进北方地区农村散煤替代，有条件的地方有序推进煤改气、煤改电和新能源利用。（完）