中国积极推动农产品期货市场对外开放 加快新品种上市进程--证监会

路透北京9月22日 - 中国证监会副主席方星海周五表示，将积极推动中国农产品期货市场对外开放，提高国际影响力和话语权。要完善农产品期货新品种上市机制，加快新品种上市进程；并要稳步开展“保险+期货”试点，探索创新“保险+期权”模式。

证监会网站刊登他在金融服务农业现代化高峰论坛上的讲话称，下一步，将以黄大豆1号和黄大豆2号期货品种稳步对外开放为抓手，更好地发挥中国大豆期货市场作用，为增强中国在全球大豆贸易产业链中的地位，降低中国的进口成本，保障国家粮油安全作出贡献。

方星海提出，将推进黄大豆1号国际化，构建全球非转基因大豆定价中心。将推动出台相关支持政策，吸引境外非转基因大豆的产业客户、投资者参与黄大豆1号期货交易，增强国际影响力；充分运用国家有关部门对期货大豆交割给予的便利政策，为国外非转基因大豆参与中国境内交割提供顺畅渠道。

他指出，在俄罗斯和乌克兰等“一带一路”沿线国家种植非转基因大豆，建立仓储物流设施，研究在当地设立交割仓库，通过期货市场开辟非转基因大豆的海外采购新渠道，便利境外企业就近参与黄大豆1号期货市场，增强中国期货价格的国际性和权威性。

此外，要推进黄大豆2号期货合约对外开放，打造全球转基因大豆重要定价中心。适时向境外企业和投资者开放黄大豆2号期货，配合大型粮油企业收购美洲的大豆仓库、码头等物流设施，为黄大豆2号期货设立境外交割仓库提供便利；运用日益成熟的物联网和大数据技术，跟踪货物流向，维护食品安全，在确保进口大豆最终在加工厂加工的前提下，允许进口大豆有序地自由流通；积极推动中国大豆进口贸易采用人民币计价和结算。

方星海并称，要完善农产品期货新品种上市机制，加快新品种上市进程，积极探索以市场需求为导向的农产品期货新品种上市机制，研究开发适应涉农企业需求的农产品期货新品种，逐步推出苹果、红枣、纸浆、20号标准橡胶、生猪、化肥、马铃薯等农产品期货。

他提到，在豆粕、白糖期权已经平稳运行的基础上，加快上市大豆、玉米、棉花等农产品期权；进一步完善农产品期货交易交割制度，优化保证金、涨跌停板制度，调整农产品期货交割仓库布局，推进仓单串换、集团化交割、车船板交割等制度创新，推动活跃农产品期货近月合约，提高市场流动性，为涉农企业参与期货交易创造便利条件。

方星海还提到，将稳步开展“保险+期货”试点，探索创新“保险+期权”模式。指导各期 货交易所稳妥推进“保险+期货”试点项目，推动财政等部门更多地支持试点，引导农民和涉农企业积极参与；以白糖、豆粕期权平稳上市运行为契机。（完）