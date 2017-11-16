中国首批国家人工智能开放创新平台名单公布 BAT与科大讯飞入围

路透上海11月16日 - 中国新一代人工智能发展规划和重大科技项目进入全面启动实施阶段。科技部周三宣布成立新一代人工智能发展规划推进办公室，并公布首批国家新一代人工智能开放创新平台名单，百度(BIDU.O)、阿里巴巴(BABA.N)、腾讯(0700.HK)（BAT）和科大讯飞(002230.SZ)均入围。

据新华社当日报导，新一代人工智能发展规划推进办公室由科技部、发改委、工信部、中科院、工程院、军委科技委、中国科协等15个部门构成，负责推进新一代人工智能发展规划和重大科技项目的组织实施。

平台名单具体为：依托百度公司建设自动驾驶国家新一代人工智能开放创新平台，依托阿里云公司建设城市大脑国家新一代人工智能开放创新平台，依托腾讯公司建设医疗影像国家新一代人工智能开放创新平台，依托科大讯飞公司建设智能语音国家新一代人工智能开放创新平台。

科技部部长万钢表示，打造中国人工智能先发优势，要突出基础前沿和高端引领，牢牢把握创新源头和方向，实施好重大科技项目，形成新一代人工智能技术体系的前瞻布局。要大规模推进人工智能创新应用，促进人工智能与实体经济深度融合，引领带动智能经济和智能社会发展。

他并指出，要注重开源开放，建设开放知识平台、开源软件平台，开源硬件工厂，打造群智众创空间、社会交流平台，推动人工智能创新创业；同时，要深化国际合作，加强人工智能技术研发合作和全球共性问题研究。

国务院此前发布通知称，目标到2020年中国人工智能总体技术和应用与世界先进水平同步，人工智能产业成为新的重要经济增长点，核心产业规模超过1,500亿元人民币，带动相关产业规模超过1万亿元。（完）