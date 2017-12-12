人工智能正取代人类岗位 但中国AI就业形势相当火爆--智联

路透上海12月12日 - 虽然外界忧虑人工智能（AI）将对人类就业产生冲击，但AI相关的就业形势相当火爆。据中国网络招聘领先企业--智联招聘最新专题报告，随着国内人工智能快速发展，AI创业潮涌现，今年第三季国内AI相关人才需求量是去年第一季的近三倍。

报告指出，人工智能正在逐渐取代人类的工作岗位，尤其是那些程式化、重复性、依靠反复操作实现的熟练工种。投资银行业务、校对/录入两个典型职位已连续三个季度出现大幅同比负增长。

报告称，目前人工智能处于基础发展和企业初期布局的阶段，随着人工智能在实践上的不断突破，国内越来越多的创业型公司也加入到人工智能相关业务的创业大潮，这一发展窗口催生了大量的人才需求。

报告认为，人工智能的技术门槛很高，且难以通过短时间的学习掌握，具备学术知识以及实际操作经验的技术大牛是企业争抢的目标。知识型、技术型人才可复制性差，可替代性差，因此企业在追逐人才时通常处于被动状态，更出现高薪难求的状况。

据智联统计，拥有人工智能技能的人才，现阶段薪酬区间主要集中于10,000--15,000元人民币/月，占比达四成。与企业给出的薪酬预算来看，人工智能人才薪资具备很大的上升空间，企业预算在月薪15,000-25,000元、25,000-35,000元的招聘缺口较大。

虽然国内人工智能企业中创业公司数量较多，但创业公司相关人才数量的绝对值远低于头部大企业。存量的人工智能人才主要集中于华为、联想、IBM(IBM.N)以及阿里巴巴(BABA.N)、腾讯(0700.HK)和百度(BIDU.O)（BAT）等行业巨头，其中华为的存量人才占比最高，达三成，其次是文思海辉及中兴通讯(000063.SZ)等老牌企业。（完）