中国环保部称去年74个城市空气质量相对较差后10位中河北占六席

路透北京1月18日 - 中国环境保护部周四通报去年重点区域和74个城市空气质量状况显示，1-12月，74个城市空气质量相对较差的后10位城市依次是：石家庄、邯郸、邢台、保定、唐山、太原、西安、衡水、郑州和济南市，其中河北占六席。

环保部官网发布的通知称，12月，74个城市空气质量相对较差的后10位城市（从第74名到第65名）依次是：徐州、邯郸、西安、兰州、保定、石家庄、太原、邢台、济南和成都市。

12月，全国338个地级及以上城市平均优良天数比例为66.0%，同比上升8.5个百分点。PM2.5浓度为65微克/立方米，同比下降16.7%；PM10浓度为103微克/立方米，同比下降12.7%。

当月74个城市空气质量相对较好的前10位（从第1名到第10名）城市依次是：海口、张家口、福州、厦门、大连和舟山（并列）、拉萨、深圳、北京、昆明市；1-12月，前10位城市依次是：海口、拉萨、舟山、厦门、福州、惠州、深圳、丽水、贵阳和珠海市。

1-12月，平均优良天数比例为78.0%，同比下降0.8个百分点。PM2.5浓度为43微克/立方米，同比下降6.5%；PM10浓度为75微克/立方米，同比下降5.1%。

北京市12月优良天数比例为83.9%，同比上升42.0个百分点。PM2.5浓度为44微克/立方米，同比下降66.9%；PM10浓度为68微克/立方米，同比下降56.1%。1-12月，平均优良天数比例为62.1%，同比上升6.9个百分点。PM2.5浓度为58微克/立方米，同比下降20.5%；PM10浓度为84微克/立方米，同比下降5.6%。

长三角区域25个城市12月平均优良天数比例为58.0%，同比下降1.3个百分点。PM2.5浓度为70微克/立方米，同比上升2.9%；PM10浓度为108微克/立方米，同比上升5.9%。1-12月，平均优良天数比例为74.8%，同比下降1.3个百分点。PM2.5浓度为44微克/立方米，同比下降4.3%；PM10浓度为71微克/立方米，同比下降5.3%。

珠三角区域9个城市12月平均优良天数比例为76.3%，同比下降5.1个百分点。PM2.5浓度为55微克/立方米，同比上升1.9%；PM10浓度为81微克/立方米，同比上升1.2%。1-12月，平均优良天数比例为84.5%，同比下降5.0个百分点。PM2.5、PM10浓度分别为34微克/立方米、53微克/立方米，均达到国家二级年均浓度标准。（完）

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