中国政府推行铝产能削减措施 提振行业龙头的股价

路透北京/墨尔本8月3日 - 中国对铝业产能过剩的打击行为，推高了国内主要生产商的股价，并加大全球市场收紧的可能性，有可能提振铝价上扬。

中国要求关停未获得新建和扩建许可、或未能满足严格环保标准的炼铝厂，以便政府推进蓝天计划并提振亏损行业。

在全球铝产出中，中国占比近60%。据分析师预估，今年中国可能会关停大约300-400万吨铝产能，约占全国总量的一成，从而将令全球市场收紧。

全球最大铝生产商--中国宏桥(1378.HK)周三称，计划关停逾200万吨老旧产能，并代之以新产能，但并未提供时间表。

北京当局已下令让28个城市的钢铁和铝厂商在冬季月份减产，已遏制污染问题，此事激发本土投资者预测，供应短缺之时大型生产商将获益。

中国铝业(601600.SS)股价自7月初以来已飙升47%，云南铝业(000807.SZ)则大涨55%。

“中国铝业是市场领头羊，因此如果(竞争者)关停产能，他们就能扩大生产，”香港Argonaut Securities分析师刘晓慧说道。

德意志银行和Wood Mackenzie预计，当前一轮减产行动将削减300万吨产能，而中信里昂证券(CLSA)称已有200万吨产能被关停，另有200万吨非法产能仍在运行。

截至目前，中国铝市几乎没有出现供应紧张的迹象。上海期货交易所仓库中的铝库存处于四年最高水平，溢价接近五年低位，近月合约价格也低于远月价格。

分析师称，铝价已有所攀升，但或许还会进一步上涨。

“市场趋势肯定是更加趋紧，结果肯定造成价格上涨，”WoodMackenzie分析师Ami Shivkar说道。

“中国市场处于过剩状态，所以中国的任何关停举动都将略微缓解中国的过剩情况，而全球市场则会出现短缺。”

Shivkar表示，LME铝价可能短暂突破2,000美元/吨，不过如果当局批准新厂明年开始投产的话，那么价格之后将会承压。(完)