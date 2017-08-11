焦点：铝价大涨恐是昙花一现 下游需求疲软预示修正风险

路透北京/墨尔本8月11日 - 在中国政府关停过剩产能的推动下，中国铝价大幅上扬，但交易商称下游需求疲软，而且产能削减的幅度或许没有预期那么大。交易数据暗示，一些投资人在为铝价修正做准备。

为了治理污染和支撑亏损的产业，中国强令非法成立的工厂关闭，对于那些环保不达标的企业也不放过。

分析师们预测，今年将关停300-400万吨的冶炼产能，相当于中国产能的大约十分之一。仅上个月，中国产铝大省山东就下令关停了320万吨的铝产能。

对于供应不足的预期已经推动沪铝自8月1日以来累计上涨16%。未平仓合约激增50%，达到910,000口以上的纪录最高水平。

但交易员和分析师警告称，价格涨得太高、太快，吓跑了实体消费者。

“考虑到当前实体市场的形势...我觉得(投机客)简直疯了，”上海一名交易员表示，他指出下游需求疲软。

“中国的供给侧改革力度大于预期，但现实情况是，库存上升，消费不好，铝条加工费大幅降低，”一家中国期货经纪商的经理表示。

空头押注价格上涨将鼓励部分炼厂重新开工，被监管机构关闭的新产能将被允许在冬季过后重新启动。

“存在大量炒作。市场均预期会大规模减产，”INTL FC Stone驻纽约的分析师Ed Meir说。

全球最大的铝生产商中国宏桥上周称，将每年关闭逾200万吨“落后产能”，但增加的新产能将令该公司的年产能维持在650-700万吨。

“他们保持整体产能目标不变。假如整体产能没有削减，这还能算利好吗？”Meir说。

与此同时，生产商还在增加产量。

6月中国铝产量触及史上次高，上海期交所铝库存也处于四年高点。亚洲一家全球贸易商的一位交易员称，她预计到中国的铝库存将从目前的120万吨增至年底前的200万吨。

空头正在期权市场增持仓位，行权价在远低于伦敦金属交易所(LME)期铝价格的看跌期权(卖权)未平仓合约大增。LME期铝周五报每吨2,024美元。行权价为1,700、1,800和1,900美元的未平仓合约在过去一个月跳增50-100%。

在此同时，中国保税区的铝升水本周跌至一年低点，显示铝需求疲软，不过随后升水已部分回升。

确实，铝市料将趋紧，铝价可能还会进一步上涨。当中国进入冬季取暖时期，11月起可能有更多铝厂关停。中国政府已下令28个城市的铝生产商在冬季月份减产，以减少污染。

“LME铝价还在改写2014年以来高位，而且我觉得中国的供给侧改革尚未结束，”深圳一名投资人称。

中国铝业(601600.SS)股价触及两年高位后，过去两天大跌13%。

“我仍然持有中铝股票及期权，但已经削减我的部位，”上述深圳投资人称。

图表：中国实货市场价格低于期货 reut.rs/2fxS8HF

图表：中国铝产量接近纪录高位，上期所铝库存劲升 reut.rs/2hPWKJJ

图表：LME期铝选择权呈现偏空倾向 reut.rs/2hQCCHF

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