分析：冬季限产即将告终 中国铝炼厂面临新的挑战

路透北京3月5日 - 当中国解除冬季限产措施时，为了防治空气污染而关闭铝炼厂的部分生产商恐怕无法再度开工，因国营企业规划的新产能料将囊括需求，并损及获利。

资料图片：2012年9月，江苏无锡，一处铝锭存放点。REUTERS/Aly Song

中国为全球最大铝生产国，先前要求28座雾霾最严重的北方城市在11月中旬至3月中旬期间削减30%的产量。估计受到影响的年产出达100万吨。

随着冬季即将结束，创纪录的库存及疲弱的铝价，已经导致山东至山西的炼厂停摆；铝价自11月中旬以来已经下跌近10%，逼近损益两平水准。

同时这些炼厂也面临新炼厂的竞争，这些炼厂大多为国营企业所有，所处位置并不在限产地区。

根据一项对分析师的调查，今年约有300-400万吨的新产能投产，相当于中国目前产出的约一成。

这大概相当于将全球第二大铝生产商—俄罗斯铝业联合公司(UC RUSAL)(0486.HK)的产能加到产能过剩的中国市场上。中国产能过剩已触怒了美国。

这就意味着规模较小的民营企业将被挤出市场。

中国的国有生产商”规模将越来越大，在行业内或更具能量，”大宗商品咨询公司CRU分析师Jackie Wang说道。

有限度的重启生产或加强中国通过供给侧改革来削减过剩产能的效果，供给侧改革是本次中国两会的重要主题。

然而，新产能的规模远远超过了冬季已关闭的产能，还可能影响到全球市场，令国际铝价承压。

**盈亏平衡**

海外氧化铝贸易商称，今年中国铝炼厂的采购量不足，这表明目前还没有进行大规模库存补充。

河南一家中型冶炼厂的一名消息人士称，关闭的产能”不一定”开工生产。该消息人士称，开工与否还取决于当地政府是否支持，还称重启过程较为漫长。分析师称，成本也很高。

中国有色金属协会副会长文献军对路透称，当价格低至每吨14,000元人民币(2,206美元)时，大多数中国冶炼企业都亏损，将不得不评估是否值得重启生产。

“除非煤炭和碳素阳极的价格大跌，否则利润率就不会回来，因此没有太多的理由来重启生产，”中信里昂证券(CLSA)分析师Victor You称。

并非所有人都如此谨慎。

中国第二大民营冶炼企业—信发集团的一位消息人士称，该集团从3月15日开始将在山东全面恢复生产。该集团冬季期间减产约38万吨。

这位消息人士称，每吨在14,000元，”我们仍然可以吃饱”，但“其他企业可能就得挨饿了”。信发集团没有回复寻求置评的请求。

**国有冶炼企业获益**

咨询公司AZ China常务董事Paul Adkins估计，今年将有440万吨的新产能完工，大多数来自国有企业。他上月在路透全球金属论坛称，铝价和电力成本可能会把增幅限制在300万吨。

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扩产的国有企业包括中国铝业(601600.SS)在内。该公司去年表示，2018年将启动新产能，增加产量，但并未说明增产规模。

云铝股份(000807.SZ)也将在云南建厂，百矿集团也在广西新增产能，上述公司并未回覆置评要求。

去年12月铝产量已有增加迹象，当时中国铝产量触及6月份来高位，未受冬季减产影响。

CRU的Wang预期今年新增产量将达280万吨，并称其中多数来自广西、贵州与内蒙等地区。

她表示，由于内蒙有煤矿资源的地利之便，因此在电力成本方面占据有利地位，而且距离华东的主要消费市场也不远。广西则是氧化铝产量丰富。这三个区域都免于受到冬季限产的限制。

新炼厂的生产成本”应当低于那些很旧的炼厂，特别是对(力图削减成本并增加获利的)国营企业而言，”Wang表示。

reut.rs/2FdJBFM(完)