中国铝业签重组框架协议 拟向八家债转股机构定向增发

路透上海1月12日 - 去年12月中国铝业(601600.SS)(2600.HK)四家子公司实施债转股后，中国铝业周四晚公告显示，其已签署重组框架协议，拟向参与债转股的八家机构定向增发，收购这些机构持有的中国铝业子公司股权。

根据框架协议，中国铝业拟向交易对方发行股份购买交易对方合计持有的中铝山东30.80%股权、中州铝业36.90%股权、包头铝业25.67%股权及中铝矿业81.14%股权。收购完成后，这四家公司成为中国铝业的全资子公司。

公告显示，本次重组初步确定的交易对方包括华融瑞通股权投资管理有限公司、中国人寿保险股份有限公司(2628.HK)(601628.SS)、中国信达资产管理股份有限公司(1359.HK)、中国太保(601601.SS)旗下太保寿险、深圳市招平中铝投资中心（有限合伙）、工银金融资产投资有限公司、中银金融资产投资有限公司、农银金融资产投资有限公司。

后三家分别为工商银行(601398.SS)、中国银行(601988.SS)、农业银行(601288.SS)三家国有大行旗下市场化债转股实施机构。

去年12月中国铝业宣布，这八家机构将通过债权直接转为股权和现金增资偿还债务两种方式，对上述四家中铝子公司实施债转股，减少这四家公司负债金额126亿元人民币。

中国铝业A股自9月中开始停牌，筹划发行股份购买资产事项，停牌前收报8.09元。公司预计在2月12日前披露本次重组预案并申请复牌。（完）