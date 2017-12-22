中国职业年金首单招标落地 五年后入市规模料达3,000亿--报载

路透上海12月22日 - 上海证券报周五报导称，八家机构近期入选新疆社会保险管理局新建职业年金计划法人受托机构，这是全国职业年金计划法人受托机构招标的“第一枪”；继基本养老金、企业年金之后，A股将迎来新资金。

报导并援引业内专家的测算称，考虑到投资收益因素，预计五年后职业年金市场规模有望达万亿元，五年后职业年金进入A股的资金规模最高可达3,000亿元人民币。

业内人士称，自职业年金相关政策发布后，各地人社部门均启动了职业年金制度建设工作。经过两年多的准备，新疆在全国范围内率先完成了受托管理机构的招标，预计全国其他省市的职业年金计划也将陆续启动。

新疆人力资源和社会保障厅官网12月16日发布的公告显示，这次入选新疆职业年金计划法人受托机构的包括平安、长江、太平、国寿、泰康共五家养老保险公司，工行、招行两家家银行，和作为专业养老金管理机构的建信养老金管理公司。

职业年金是针对机关事业单位的强制性补充养老保险，且有政府财政保底投入，由此可确保职业年金的稳定增长。报导援引专家分析称，全国所有机关事业单位人员近4,000万人，单位及个人合计缴纳职业年金费用为工资的12%，预计全国职业年金的缴费可达年均1,500亿元，考虑到投资收益因素，预计五年后职业年金市场规模有望达万亿。

根据去年10月出台的《职业年金基金管理暂行办法》中，“职业年金基金财产限于境内投资”、“投资股票、股票基金、混合基金、股票型养老金产品的比例合计不得高于投资组合委托投资资产净值的30%”粗略计算，预计五年后职业年金进入A股的资金规模最高可达3,000亿元。（完）