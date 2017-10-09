中纪委称五年来立案审查中管干部280多人 厅局级干部8,600多人

路透北京10月8日 - 中国中纪委周六称，十八大以来中国持续保持着遏制腐败高压态势，截止2017年6月底共立案审查中管干部280多人，厅局级干部8,600多人，县处级干部6.6万人。

刊登在中纪委网站的新闻稿并称，2017年以来，全国纪检监察机关共接收信访举报131.9万件（次），立案25.6万件，处分21万人；其中省部级干部38人，厅局级干部1,000余人，县处级干部3.1万人。

“重点审查不收敛不收手，问题线索反映集中、群众反映强烈，现在重要岗位且可能还要提拔使用的领导干部，三类情况同时具备的是重中之重。”中纪委称。

中纪委并指出，截止2017年6月底，十八大以来共处分乡科级及以下党员干部134.3万人，农村党员干部64.8万人。

此外，中央反腐败协调小组加强组织协调，积极搭建国际合作平台，加大国际追逃追赃力度，通过“天网”行动先后从90多个多家和地区追回外逃人员3,339人，其中原国家工作人员628人，目前已有47名“百名红通人员”落网。截止2017年8月31日已追回赃款93.6亿元。

中纪委周日稍晚公布，成功规劝“百名红通人员”第27号郭欣回国投案。目前，“百名红通人员”已到案47人。

人民日报此前报导称，尽管反腐败斗争取得重大胜利，但反腐败斗争形势依然严峻复杂。必须深入推进反腐败斗争，持续保持高压态势，做到零容忍的态度不变，发现一起查处一起，发现多少查处多少，坚决铲除腐败这个最致命的“污染源”。（完）

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