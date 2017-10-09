FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
中纪委称五年来立案审查中管干部280多人 厅局级干部8,600多人
频道
专题
综述：十九大报告详述中国梦实现路径 经济发展终极目标“以人为本”
中共十九大
综述：十九大报告详述中国梦实现路径 经济发展终极目标“以人为本”
背景资料：谁将雀屏中选成为下任美联储主席？
时事要闻
背景资料：谁将雀屏中选成为下任美联储主席？
分析：高通要在中国狙击苹果 漫漫诉讼路不易走
深度分析
分析：高通要在中国狙击苹果 漫漫诉讼路不易走
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#时事要闻
2017年10月9日 / 凌晨12点20分 / 10 天前

中纪委称五年来立案审查中管干部280多人 厅局级干部8,600多人

1 分钟阅读

路透北京10月8日 - 中国中纪委周六称，十八大以来中国持续保持着遏制腐败高压态势，截止2017年6月底共立案审查中管干部280多人，厅局级干部8,600多人，县处级干部6.6万人。

刊登在中纪委网站的新闻稿并称，2017年以来，全国纪检监察机关共接收信访举报131.9万件（次），立案25.6万件，处分21万人；其中省部级干部38人，厅局级干部1,000余人，县处级干部3.1万人。

“重点审查不收敛不收手，问题线索反映集中、群众反映强烈，现在重要岗位且可能还要提拔使用的领导干部，三类情况同时具备的是重中之重。”中纪委称。

中纪委并指出，截止2017年6月底，十八大以来共处分乡科级及以下党员干部134.3万人，农村党员干部64.8万人。

此外，中央反腐败协调小组加强组织协调，积极搭建国际合作平台，加大国际追逃追赃力度，通过“天网”行动先后从90多个多家和地区追回外逃人员3,339人，其中原国家工作人员628人，目前已有47名“百名红通人员”落网。截止2017年8月31日已追回赃款93.6亿元。

中纪委周日稍晚公布，成功规劝“百名红通人员”第27号郭欣回国投案。目前，“百名红通人员”已到案47人。

人民日报此前报导称，尽管反腐败斗争取得重大胜利，但反腐败斗争形势依然严峻复杂。必须深入推进反腐败斗争，持续保持高压态势，做到零容忍的态度不变，发现一起查处一起，发现多少查处多少，坚决铲除腐败这个最致命的“污染源”。（完）

欲览详情，请点选中纪委网站：here

发稿 孙琦子; 审校 乔艳红

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below