独家：中国提议直接收购沙特阿美5%股权--消息

路透迪拜/伦敦10月16日 - 消息人士表示，中国提议直接买进5%的沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)股权，此举可能让沙特在考虑沙特阿美上市计划的各种选项时拥有灵活性。沙特阿美是全球最大原油生产商。

行业消息人士对路透表示，中国国有石油公司--中国石油天然气股份有限公司(0857.HK)及中国石油化工股份有限公司(0386.HK)>，在最近几周已致信沙特阿美，表达对直接交易有兴趣。消息人士称，这些公司是包括中国主权财富基金在内的国有财团中的一部分。

“中国人希望能保障石油供应，”其中一位行业消息人士表示。“他们愿意单独拿下整个5%、甚至更多。”

中石油和中石化未予置评。

行业消息人士称，沙特在权衡沙特阿美公开上市的利弊，把很大一部分股权卖给中国企业是沙特正在考虑的几个选项之一。

其中一个选项是立即把一些股票卖给所谓的基石投资者，像是中国，之后再把股票在当地交易所以及一家国际股票交易所上市，纽约、伦敦和香港已展开角逐。

两位资深行业消息人士称，沙特希望其最大的石油买家--中国成为沙特阿美的基石投资者。但消息人士表示，沙特尚未决定是否接受中国的提议，以及要给基石投资者提供多少股。(完)