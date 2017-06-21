焦点：中国A股成功闯关MSCI有利吸引海外活水 人民币资产将更受关注

资料图片：2003年11月，上海一家券商营业部内一名股民在看大屏幕上的股票信息。

作者 林琦

路透上海6月21日 - 在三次否决后，国际指数公司MSCI明晟(MSCI.N)终于松口，决定自明年6月起将中国A股纳入MSCI新兴市场指数，A股国际化步伐迈出关键性一步。

此次MSCI纳A的起步门槛较低，预计初始流入外资约150亿美元，对于流通市值逾40万亿元人民币、总市值52万亿元的A股市场而言，只是九牛一毛，预计短期内对A股指数影响有限，大盘将继续沿着自身轨迹运行，延续震荡行情。

不过长期而言，A股与国际市场的联系将更为紧密，国际投资者开始关注A股市场和人民币资产；而国内股市的投资者结构逐步改善，规则进一步与国际接轨。

“真正纳入的这一部分是一小步，但实际上对中国金融市场开放和发展改革来说是巨大的一步，象征意义非常巨大，实质意义会慢慢的体现出来，就像人民币加入SDR一样。”香港交易所(0388.HK)行政总裁李小加表示。

瑞银证券中国首席策略分析师高挺指出，由于初始纳入A股的占比不高，短期内海外资金仍不会是A股市场的主导力量。在MSCI纳入A股的初始阶段，包括被动型基金和主动型基金在内，预计流入A股的外资规模在140亿美元左右，仅占目前A股日均成交量的四分之一。

MSCI明晟北京时间周三凌晨宣布，从2018年6月开始将中国A股纳入MSCI新兴市场指数和MSCI ACWI全球指数，计划分两步实施。MSCI计划初始纳入222只大盘A股，较先前提案中的169只有所增加，主要是增加了在内地和香港两地上市的公司所对应的大盘A股。基于5%的纳入因子，这些A股约占MSCI新兴市场指数0.73%的权重。

MSCI明晟高层预期，A股纳入MSCI指数初期，流入A股市场的资金规模约为170亿美元。长期而言，若未来MSCI全面纳入A股，约有450只大中型A股将被纳入，流入资金规模可达3,400亿美元。

A股市场周三总体走势波澜不惊，标杆指数沪综指.SSEC收升0.5%，不过大盘蓝筹股居多的沪深300指数.CSI300收升1.17%，创一年半收盘新高，其中消费类股涨幅居前，青岛海尔(600690.SS)和五粮液(000858.SZ)涨幅均接近5%。而MSCI新兴市场指数的另一权重市场韩国却受惊不小，韩股一度下跌1%并至三周来低位，收市时跌幅缩减至0.49%。

自2014年起，MSCI明晟在每年年度评审中都有纳入A股的动议，但均遭否决。不过随着中国监管层逐步完善A股市场相关规则，以及MSCI明晟3月提出新方案，以内地与香港“互联互通”机制为制度框架，解决了跨境资金自由流动的最大障碍，使得今年MSCI纳A的概率大增。

**偏好行业龙头**

华西证券首席策略分析师曹雪峰表示，由于市场对MSCI纳入A股的预期很高，许多大盘蓝筹股已提前表现，成为此前“漂亮50”行情的主要动力；加上本次MSCI纳A的起步权重不大，实质利好有限，因此消息出台后股指走势较为平静，也在意料之中。

“A股短期还会继续震荡，...我感觉未来会出现A股港股化的情况，个股分化较严重，大盘蓝筹股将更受关注。”他说。

高挺认为，目前中国经济仍处于转型中，所以未来大盘指数的表现可能一般，但主动型基金可以通过挖掘牛股来获得跑赢指数的机会。

他指出，从近期沪港通和深港通北向资金的流向来看，资金流入较集中的是消费股、科技股及医药股等板块，显示外资比较偏好这些板块，而且往往是这些领域中的龙头公司。

国际知名主动投资管理机构--富达国际基金经理马磊亦表示，总体来说，A股市场中那些具有稳定分红政策的蓝筹股和大盘股将有望跑赢大盘。另外，他还将继续关注具备强劲增长前景和现金流量能力的A股公司。

他透露，鉴于A股市场的基本面和流动性均有所改善，在过去几年中，他所管理的两支基金在持续增加对A股的敞口。

**人民币资产将更受关注**

瑞银中国战略委员会主席钱于军表示，中国国内股票市场融入全球资本市场，毋庸置疑将有利于A股市场的长期发展。随着A股被纳入MSCI新兴市场指数，不仅全球被动基金将必须投资A股市场，那些寻求全球多样化资产配置的国际投资者也势必将中国大陆纳入他们的投资组合当中。

“我们已经感受到来自众多投资者希望投资中国大陆市场的强烈需求与意愿。”瑞银中国证券业务主管房东明透露。

野村中国股票研究主管、大中华区首席策略师刘鸣镝称，A股进入MSCI指数，就表明全球的股票基金经理们的业绩考核指标里开始有A股了，这就开始需要调查研究中国和中国股票了。

“调查完可能就发现内地有很多可以值得投资的管理层和股票。这个从个股开始的研究过程就会影响海外投资人对中国债券、汇率和整个宏观的看法。”她说。

安永审计服务合伙人汤哲辉亦认为，加入MSCI，是对A股持续国际化改革的认可，相信今后A股上市公司以及投资者会更多向国际规则靠拢，向成熟资本市场规则靠拢。同时，国际投资者也将加大A股配置力度，加大人民币资产配置，有利于人民币国际化进程。

“加入MSCI，有利于蓝筹股，有利于市场向价值投资理念靠拢。”他说。

上海理石投资管理有限公司投资经理胡源芝指出，A股被纳入MSCI指数长期的影响，可以类比中国加入世贸组织（WTO）。不仅有利于促进A股市场的制度建设和改善投资者结构，而且中国市场也会向国际先进的理念靠拢。

她说，只有真正被国际投资者认可，才能吸引有影响的、上规模的资金。更多有国际经验的外国投资者的进入，也会对国内的投资机构产生促进作用，并给国内的市场引入活水。（完）

（路透上海中文部李铮对此文亦有贡献）