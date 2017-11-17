大资管征求意见稿出炉 中国拟对同类产品按统一标准实施功能监管（更新版）

路透北京11月17日 - 中国央行、银监会等五部委周五联合发布规范金融机构资产管理业务指导意见的征求意见稿，明确界定了资管产品分为公募和私募，并对非标资产投资、资金池、第三方托管等作出规定，并明确将对同类资管产品按照统一的标准实施功能监管，过渡期自《指导意见》发布实施后至2019年6月30日。

而尤为值得注意的是，监管层对打破资管产品刚性兑付“心意已决”，意见稿称发行人以各种方式进行保本保收益的将分类加强惩处；而对近期颇为热门的智能投顾业务也进行规范，称应取得相应的投资顾问资质，并充分披露信息。

意见稿称，资产管理产品按照投资性质的不同，分为固定收益类产品、权益类产品、商品及金融衍生品类产品和混合类产品。

其中，固定收益类产品投资于债权类资产的比例不低于80%，权益类产品投资于股票、未上市股权等权益类资产的比例不低于80%，商品及金融衍生品类产品投资于商品及金融衍生品的比例不低于80%，混合类产品投资于债权类资产、权益类资产、商品及金融衍生品类资产且任一资产的投资比例未达到前三类产品标准。

在投资方面，意见稿称，公募产品主要投资风险低、流动性强的债权类资产以及上市交易的股票，除法律法规另有规定外，不得投资未上市股权；公募产品可以投资商品及金融衍生品，但应当符合法律法规以及金融监督管理部门的相关规定。

而现阶段，银行的公募产品以固定收益类产品为主。如发行权益类产品和其他产品，须经银行业监管部门批准，但用于支持市场化、法治化债转股的产品除外。

对于市场此前颇多争议的“非标”定义，意见稿明确，标准化债权类资产是指在银行间市场、证券交易所市场等国务院和金融监督管理部门批准的交易市场交易的具有合理公允价值和较高流动性的债权性资产，具体认定规则由人民银行会同金融监督管理部门另行制定。其他债权类资产均为非标准化债权类资产。

金融机构发行资产管理产品投资于非标准化债权类资产的，应当遵守金融监督管理部门制定的有关限额管理、风险准备金要求、流动性管理等监管标准。

意见稿强调，金融机构不得将资产管理产品资金直接或者间接投资于商业银行信贷资产；商业银行信贷资产受（收）益权的投资限制由人民银行、金融监督管理部门另行制定。

在风险隔离方面，金融机构不得为资产管理产品投资的非标准化债权类资产或者股权类资产提供任何直接或间接、显性或隐性的担保或者回购承诺。

金融机构开展资产管理业务，应当确保资产管理业务与其他业务相分离，代客业务与自营业务相分离，资产管理产品与其代销的金融产品相分离，资产管理产品之间相分离，资产管理业务操作与其他业务操作相分离。

**规范资金池**

意见稿称，金融机构应当做到每只资产管理产品的资金单独管理、单独建账、单独核算，不得开展或者参与具有滚动发行、集合运作、分离定价特征的资金池业务。

“为降低期限错配风险，金融机构应当强化资产管理产品久期管理，封闭式资产管理产品最短期限不得低于90天。”意见稿明确。

同时，金融机构不得违反相关金融监督管理部门的规定，通过为单一项目融资设立多只资产管理产品的方式，变相突破投资人数限制或者其他监管要求；同一金融机构发行多只资产管理产品投资同一资产的，为防止同一资产发生风险波及多只资产管理产品，多只资产管理产品投资该资产的资金总规模合计不得超过300亿元人民币。

此外，意见稿明确金融机构发行的资产管理产品资产应当由第三方机构独立托管。不过，过渡期内，具有证券投资基金托管业务资质的商业银行可以托管本行理财产品，但应当为每只产品单独开立托管账户，确保资产隔离。

过渡期后，具有证券投资基金托管业务资质的商业银行应当设立具有独立法人地位的子公司开展资产管理业务；该商业银行可以托管子公司发行的资产管理产品，但应当实现实质性的独立托管。

**打破刚兑**

在打破资管产品刚性兑付方面，意见稿列出了刚兑的三种行为，并在认定后加强惩处。

具体来看，三种行为包括违反公允价值确定净值原则对产品进行保本保收益；采取滚动发行等方式使得资产管理产品的本金、收益、风险在不同投资者之间发生转移，实现产品保本保收益；以及在资管产品不能如期兑付或者兑付困难时，发行或者管理该产品的金融机构自行筹集资金偿付或者委托其他金融机构代为偿付。

意见稿称，经认定存在刚性兑付行为的，区分以下两类机构加强惩处：若被认定为利用具有存款本质特征的资产管理产品进行监管套利，由银监会和人民银行按照存款业务予以规范，足额补缴存款准备金和存款保险基金。

非存款类持牌金融机构发生刚性兑付的，认定为违规经营、超范围经营，由相关金融监督管理部门进行纠正，并实施罚款等行政处罚。

“未予纠正和罚款的由人民银行纠正并追缴罚款，具体标准由人民银行制定，最低标准为漏缴的存款准备金以及存款保险基金相应的2倍利益对价。”

此外，意见稿还强调，要抑制多层嵌套和通道业务，金融机构不得为其他金融机构的资管产品提供规避投资范围、杠杆约束等监管要求的通道服务；控制资管产品的杠杆水平，从负债和分级两方面统一资管产品的杠杆要求。

而对于近期大热的智能投顾业务，意见稿也做出了规范，金融机构运用人工智能技术、采用机器人投资顾问开展资产管理业务应当经金融监督管理部门许可，取得相应的投资顾问资质，充分披露信息，报备智能投顾模型的主要参数以及资产配置的主要逻辑。

金融机构应根据智能投顾的业务特点，建立合理的投资策略和算法模型，充分提示智能投顾算法的固有缺陷和使用风险，为投资者单设智能投顾账户，明晰交易流程，强化留痕管理，严格监控智能投顾的交易头寸、风险限额、交易种类、价格权限等。（完）

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