中国审计署称1363人次因安居工程问题受处分 已整改金额495亿

路透上海12月23日 - 中国审计署审计长胡泽君周六表示，对于2016年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告中涉及全国保障性安居工程的问题，已有1,363人次受到处理处分。截至10月底，各地已整改问题金额494.6亿元人民币，整改率93%。

新华社援引她向全国人大常委会报告审计工作报告查出问题的整改情况时称，在资金管理使用方面，超过一年未及时安排使用的资金中，有479.8亿元已安排使用；被违规使用或骗取、套取、侵占的资金中，有13.74亿元已上缴国库、归还原渠道或移交司法机关处理等。

在保障对象资格审核和后续监管不到位方面，有8.49万户被取消保障资格或调整保障待遇等，追回违规领取的补助补贴1.03亿元；被违规享受或使用的住房中，有3.61万套通过腾退置换、提高租金、补收差价、调整住房性质等方式进行整改；因配套基础设施建设滞后无法交付使用的住房中，有11.4万套完善后投入使用。

胡泽君并指出，对于审计工作报告中涉及中央企业审计查出的问题，已有800多人受到处理处分，清退追回违规资金3,100多万元。针对审计查出部分中央企业业绩不实的问题，国务院国资委按照制度未完善、资金未追回、责任未落实的“三个不放过”原则，切实抓好整改，对问题性质严重的严肃问责。

截至10月底，相关中央企业采取调整账目报表、中止违规业务、追究责任、清退追回资金等措施整改完毕，包括已调整账目报表1,790.88亿元，清退追回违规资金3,159.82万元；针对审计查出部分企业投资经营风险管控比较薄弱的问题，相关企业已整改问题金额958.33亿元，挽回损失12.74亿元。

此外，截至10月底，各地通过追回、盘活或避免损失等方式整改扶贫问题资金32.68亿元，追责问责970人，93%的问题得到整改。具体而言，对于精准识别等基础工作不够紮实的问题，相关地方共剔除和清退不符合建档立卡贫困人口10.18万人，重新识别补录贫困人口9.51万人，完善建档立卡数据信息21.68万人，从2018年起实现贫困识别常态化管理。（完）