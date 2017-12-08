江西、陕西等五省五个市县违规举借政府性债务64.32亿元--审计署

路透北京12月8日 - 中国审计署周五发布了2017年第三季度国家重大政策措施贯彻落实情况跟踪审计结果公告，部分地区违规举债或虚增财力，江西、陕西、甘肃、湖南、海南五个省的五个市县通过出具承诺函等违规举借政府性债务64.32亿元人民币。云南、湖南、吉林、重庆4个省的10个市县（区）虚增财政收入15.49亿元。

刊登在审计署的公告称，从审计情况看，一些地区和部门在脱贫攻坚工作推进、防范化解财政风险、污染防治、去产能、“放管服”改革深化等政策措施贯彻落实中，还存在工作不到位的情况。

国资委对“百县万村”、“同舟工程”等督导不够有力，督促中央企业落实帮扶政策不够到位。九个省的18个县因资金统筹盘活不到位、项目推进缓慢等原因，3.55亿元产业扶贫资金等闲置一年以上，其中0.86亿元闲置两年以上。

部分地区污染防治项目存在未按要求建设、缺少环境评价、建设进展缓慢或建成后闲置问题。陕西省、深圳市的13个项目未按要求开展环境影响评价等工作。江西、甘肃两省的三个工业园区未按环评要求建设污水处理设施，部分超标污水直排河道。12个省的87个生态环境保护项目未按时完工或建成后闲置，涉及投资33.91亿元。

个别地区化解过剩产能任务未落实。陕西省延安市1处煤矿未按规定关闭退出。宁夏回族自治区、吉林两省违规给予产能严重过剩行业企业或高耗能企业电费补贴23.56亿元。

部分地区和单位仍存在违规收费，“放管服”改革措施落实不到位等问题。江苏、云南、四川三省的三个港口和铁路等综合交通运输体系建设项目逾期一年未完工，涉及总投资81.67亿元。1.79亿元财政存量资金统筹盘活不到位。（完）

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