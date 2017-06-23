中国营改增相关配套不够完善 部分地方政府债务增长较快--审计署

路透北京6月23日 - 中国国家审计署审计长胡泽君周五表示，对2016年度中央预算执行和其他财政收支审计后，发现财税领域部分事项改革亟待深化，如营改增相关配套措施不够完善；部分地方政府债务增长较快，有的还违规举债。

中国政府网刊登胡泽君在全国人大常委会会议上发表报告称，对商业银行的审计显示，资金投向仍需进一步优化，与企业生产经营联系密切的贸易融资有所下降，涉农贷款下降3.27%，而对20家央企的审计发现部分企业业绩不实、负担较重。

胡泽君表示，从审计情况看，中央预算执行情况总体较好，中央财政一般公共预算收入完成预算的100.02%。

对于需要改进的问题，她指出，部分预算分配和管理还不够规范，部分中央基建投资安排不规范、项目推进慢；转移支付管理还不完全适应改革要求，一般性转移支付与专项转移支付界限还不够明晰，有些专项资金安排交叉重叠。

财税领域部分事项改革亟待深化，营改增相关配套措施还不够完善，如随着增值税可抵扣范围扩大，有的行业或企业出现增值税进项与销项税率倒挂，导致新增进项留抵税额超过销项税额，从而占压企业资金；由于向个人采购难以获得增值税专用发票，一些企业无法实现税款抵扣；对旨在减轻建筑施工企业税负的简易计税优惠政策，往往会造成业主单位可供抵扣进项税减少，执行中难以全面落实。

对国家重大政策措施落实的跟踪审计显示，“放管服”改革有些具体措施尚未完全落地，涉企收费管理机制还不够健全，有的政府投资基金和支持小微企业措施未达预期效果，抽查的16个省至2016年底设立政府投资基金235只，实际到位资金中引入社会资本仅占15%。

而且，部分地方政府债务增长较快，有的还违规举债。至2017年3月底，审计的16个省、16个市和14个县本级政府债务风险总体可控，但政府承诺以财政资金偿还的债务余额，较2013年6月底增长87%，其中基层区县和西部地区增长超过1倍；7个省、6个市和5个县本级2015年以来，通过银行贷款、信托融资等形式，违规举借的政府承诺以财政资金偿还债务余额有537.19亿元人民币。

重点专项资金审计情况则显示，至2016年底，因安居工程资金筹集拨付与建设进度不匹配等，有532.3亿元超过1年未及时安排使用，其中321.49亿元（占60%）是通过贷款、债券等筹集的；有10.31亿元被违规用于商品房开发、弥补办公经费、出借等；有4.21亿元被套取骗取或侵占。

**银行资金投向需优化**

胡泽君表示，从跟踪审计工商银行、农业银行等八家重点商业银行信贷投放情况看，这些银行加大重点领域信贷支持力度，加强风险监测预警和防控，金融服务能力进一步提升。

但资金投向仍需进一步优化。八家商业银行2016年信贷规模增长8.9%，但与企业生产经营联系密切的贸易融资有所下降，涉农贷款下降3.27%。办理续贷时部分银行出于风险控制的需要，要求先“还旧”再“借新”，贷款企业只得另行高息自筹资金过渡，延伸调查20家企业筹得过渡资金的年化利率平均27%。

此外，信贷发放和资产管理中存在违规操作问题。审计发现，八家银行的分支机构违规放贷和办理票据业务175.37亿元。在资产质量管理中，有些分支机构采用不及时调整贷款分类、新旧贷款置换、兜底回购式转让等方式，使不良资产信息披露不够充分。

审计还发现，由于跨市场监管规则和标准还不衔接，个别保险公司与其他金融机构合作，通过万能险等筹资入市，影响资本市场秩序。

审计指出问题后，相关金融机构采取清收贷款、加固抵质押、完善手续等措施进行整改，修订制度和工作流程13项，处理处分70人。

审计署还审计了中国石油、中化集团、中船集团等20户中央企业。发现部分企业业绩不实、负担较重。有18户企业采取虚构业务、人为增加交易环节、调节报表等方式，近年累计虚增收入2,001.6亿元、利润202.95亿元，分别占同期收入、利润的0.8%、1.7%。

胡泽君指出，审计发现，国有资产资源和公共权力集中领域问题较多。上述所有问题中有70%发生在财政资金分配、投资并购、信贷发放、上市融资等审批决策和管理中，多与以权谋私、违规操作有关。

农副产品、黄金、药品等领域偷逃税问题呈多发态势。审计中发现涉嫌偷逃税65亿多元。这类问题多具有团伙化、跨区域特点，通常涉及上下游企业上百家，有的短期集中套票虚开后迅速注销，另设空壳企业或走逃异地继续实施。

非法集资、洗钱等问题影响范围广。审计发现此类问题30多起，大多涉及多个省区，影响人数众多，主要是依托网络和电子技术手段，假借支持“三农”、养老互助等公益名义，或通过商品期货、虚拟货币、衍生工具、跨境理财等“高端”金融产品，吸收公众资金。（完）

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