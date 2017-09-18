中国8月银行结售汇逆差环比下降75% 境内外汇供求续呈基本平衡

路透北京9月18日 - 中国8月银行结售汇逆差环比下降75%，远期结售汇则连续第5个月顺差。多位市场人士指出，结售汇形势符合预期，境内外汇供求继续呈现基本平衡；跨境资金流动形势在改善，也证明了汇率走强是因为存量结汇所带来的市场行为。

中国国家外汇管理局周一公布，8月银行结售汇逆差38亿美元，较上月的155亿美元逆差收窄75%，为连续第26个月出现逆差，但逆差额为2015年6月以来最低；8月境内银行代客涉外收付款逆差35亿美元，较上月220亿美元逆差收窄84.09%。

外管局在答记者问中称，8月中国跨境资金流动更趋平衡，境内主体涉外交易行为进一步趋稳，贸易投资等主要渠道资金流入增多。未来在国内经济基本面更加稳固、对外开放程度不断加深、市场预期进一步趋稳的环境下，中国跨境资金流动总体将保持稳定有序、基本平衡的格局。

“结售汇是逆差还是顺差其实不那么重要，外汇供需形势要明显逆转，需要的是长期的力量。”一位券商外汇分析师称。

根据外管局公布的数据，8月远期结售汇累积未到期额已经由7月的逆差812亿美元下降为逆差739亿美元，未到期期权Delta净敞口则由-557亿美元变为-573亿美元。即期结售汇里面有部分是远期到期的头寸。如果剔除远期到期头寸变动和到期期权Delta头寸的变动，8月客户结售汇应为顺差19亿美元。

“除了客户结汇之外，8月人民币升值应该有很大一部分是银行自营推动的。银行自营交易的头寸是不统计在银行结售汇数据里的。”一中资行外汇交易主管称，银行自营的头寸是体现在银行的综合头寸管理之中。

外管局数据并显示，8月银行结汇环比增长11%，售汇增长1%；远期结售汇签约顺差31亿美元，环比增加18%，连续第5个月顺差，显示出8月境内外汇供求状况较7月更平衡。此外，8月非银行部门涉外收入环比增长14%，涉外支出增长6%，非银行部门涉外收付款逆差大幅收窄。

外管局并指出，8月市场主体结汇意愿有所上升，购汇意愿创新低；货物贸易项下跨境资金净流入和净结汇增多，银行代客货物贸易（海关统计口径）涉外收支和结售汇顺差环比增长48%和26%。

同时，外商直接投资流入和结汇均呈较快增长。8月外商直接投资资本金流入环比增幅超过30%，资本金结汇环比增长20%以上。此外，8月份，企业投资收益项下购付汇开始从峰值回落，个人购汇规模也明显低于2016年同期水平。

针对外汇供需改善是否会影响当局“限流出扩流入”的举措，前述券商外汇分析师指出，这些是很正常的临时性的宏观审慎措施，监管层对外汇的管制有些环节可能过度反应了，实际上中国对外汇的管理和管制方向上是趋向于放松的，央行对汇率市场的态度是缓慢退出干预，从而达到双向波动。

从累计数据看，中国1-8月银行累计结售汇逆差1,131亿美元，境内银行累计涉外收付款逆差1,097亿美元。（完）