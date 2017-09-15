8月人民币大涨但外占未增加 显示央行未干预外汇市场（更新版）

路透北京9月15日 - 8月人民币兑美元即期大涨约2%，创2005年7月汇改以来最大月度涨幅，但当月外汇占款却不增反降。分析人士指出，尽管外汇市场供求格局在8月已出现逆转，外汇供大于求，外汇占款没有增加，也反映出央行并未干预外汇市场。

路透根据中国央行公布的数据计算显示，8月末中央银行口径外汇占款余额为215,098.35亿元人民币。据此计算，当月央行口径外汇占款减少8.21亿元人民币，为连续22个月下降，但环比降幅继续锐减逾八成。

“外汇占款要想持续增加，充分条件是外汇供应增加，必要条件是央行干预外汇市场。外汇占款没有增加，也反映出央行的态度是不想干预外汇市场，希望汇率由市场说了算。”招商证券首席宏观分析师谢亚轩称。

他并表示，8月更突出的现象是人民币越是快速升值，外汇占款越不会增加。因为如果央行频繁踩刹车，在市场回收外汇流动性增加外汇占款，人民币升值速度也不会那么快。以前人民币快速升值之际，外汇占款往往出现大幅增加。

“不管是外汇占款不增，还是8月人民币升值快，还是放松购汇限制取消风险准备金，都显示央行还是希望市场自发调节，发现汇率的合理水平。”他称。

不过，交通银行金融研究中心高级分析师刘健指出，8月外占降幅进一步收窄，主因人民币稳步升值下市场主体结汇意愿增加，资本流动基本平衡。短期内，受人民币升值预期影响，资本流动有望继续好转，不排除转正的可能。

中国央行周一确认，调整了外汇风险准备金政策和对境外金融机构境内存放执行正常准备金率的政策，将外汇风险准备金征收比例降为零，并取消对境外金融机构境内存放准备金的穿透式管理。这证实了路透此前援引消息人士的报导。

中国央行上周公布，8月末中国外汇储备为30,915.3亿美元，环比增108.1亿美元，连续七个月回升。分析人士称，8月国际资产价格上涨，且人民币大涨后企业和机构结汇增加，出现资本净流入，二者共同推升外储规模；9月以来人民币继续大涨，预计未来外储将续增。

以下为央行口径外汇占款余额的月度变动情况：

月份 净变动额（亿元）

2017年8月 -8.21

2017年7月 -46.5

2017年6月 -343.15

2017年5月 -293.34

2017年4月 -419.98

2017年3月 -546.91

2017年2月 -581.19

2017年1月 -2,087.66

2016年12月 -3,178.02

2016年11月 -3,826.76

2016年10月 -2,678.64

2016年9月 -3,374.82

2016年8月 -1,918.95

(完)