中国8月工业增加值同比增长6% 1-8月投资同比增长7.8%--国家统计局

路透北京9月14日 - 中国国家统计局周四公布，8月规模以上工业增加值同比增长6%，社会消费品零售总额同比增10.1%，逊于路透调查预估中值的6.6%和10.5%。

1-8月固定资产投资同比增长7.8%，低于路透调查中值8.2%。

环比来看，8月工业、投资和社会消费品零售总额分别增长0.46%、0.57%和0.76%。

国家统计局数据并显示，1-8月份民间固定资产投资同比增长6.4%。

实际值 预估中值 前值 预估区间 上年同期

工业增加值 6.0 6.6 6.4 6.2~7.5 6.3

固定资产投资(不含农户)(1-8月) 7.8 8.2 8.3 7.8~8.5 8.1

社会消费品零售总额 10.1 10.5 10.4 10~11 10.6

中国国家统计局此前公布，8月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.8%，高于路透调查预估中值1.6%，并创七个月新高；8月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比上涨6.3%，亦高于路透调查预估中值5.6%，PPI连续一年同比正增长，并创四个月新高。

欲了解更多详情，请点选国家统计局网站：www.stats.gov.cn/ （完）