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中国8月M2增速再创新低 融资增势不弱货币政策料暂难破稳局（更新版）
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2017年9月15日 / 上午10点37分 / 1 个月前

中国8月M2增速再创新低 融资增势不弱货币政策料暂难破稳局（更新版）

3 分钟阅读

路透上海9月15日 - 中国8月末M2（广义货币供应量）同比增速连续第四个月创新低，不过新增贷款及社会融资规模增势仍不弱；其中居民户贷款成为主力，尤其是短期贷款，而企业信贷增长放缓，亦与当月经济数据走弱相呼应。

业内人士认为，尽管8月工业及消费等经济数据不佳，但同时通胀数据有所抬头，加之防风险降杠杆仍是宏观调控关注重点，经济暂时的调整难以触发货币政策的明显转向。

他们预计，货币政策仍将维持稳健基调，尽管近期市场上对“中性”降准呼声较高，但考虑到其信号意义过于强烈，料短期内仍不在政策工具选择范围内。

“M2增速下滑这还是个趋势性的问题，我觉得没有想象中那么大的问题，以前看M2，现在看贷款增速，” 德国商业银行中国首席经济学家周浩称。

中国央行周五公布，8月新增人民币贷款1.09万亿元，高于此前路透9,000亿元的调查中值；当月末广义货币供应量(M2)CNMSM2=ECI同比增长8.9%，低于路透调查中值9.1%，连四月创历史新低。

中国首席经济学家论坛高级研究员蔡浩表示，正如央行之前的表态，M2增速的表现目前正处于新常态下。8月新增居民户中长期贷款与上月相仿，表明对楼市的需求仍较为旺盛；而短期贷款增加2,165亿元，环比多增1,000亿元，结合9月初央行加强对消费信用类贷款的监管来看，8月短期贷款变相流入房地产的现象可能再次重现。

他并谈到，企业贷款方面，非金融企业贷款虽环比增加1,300亿，但其中多是短期贷款和票据，但企业中长期贷款却环比下降700亿，这也与8月经济下滑相对应。

招商证券宏观分析师闫玲认为，从结构变化看，金融部门持有的M2同比增速连续第三个月上升，然而非金融部门持有的M2同比增速仍在趋势性回落。

她进一步解释称，从金融部门来看，2016年下半年同比负增长造成基数过低，也反映金融部门的杠杆有所提升。从非金融部门来看，一方面与广义信贷增速的放缓，货币派生能力下降有关；另一方面与房地产销售放缓也密切相关，这也体现在M1同比增速当月从15.3%快速下降至14%。这两个趋势因素决定M2同比增速将仍在低位。

继7月中国经济数据放缓后，8月工业、投资和消费再度全线逊于预期，除多雨天气等季节性因素之外，近期全面展开的环保大督查导致部分工业企业限产，并推高工业品价格，也是重要拖累因素，不过分析人士仍然认为中国经济保持了平稳运行，完成年度任务无虞。

中国8月通胀数据均超预期，CPI同比涨幅创七个月新高，连续一年维持正增长的PPI亦创四个月新高。分析人士指出，通胀压力有所增强，但主要源于食品与上游能源、材料的涨幅，核心CPI尚未有明显上涨压力；预计CPI未来几个月仍较温和，货币政策紧平衡态度难改。

中国月度新增人民币贷款及M2图表 tmsnrt.rs/2f9OLqr

**政策料维稳，降准暂难期**

央行数据并显示，8月社会融资规模增量为1.48万亿元人民币，比上年同期多186亿元。其中，当月对实体经济发放的人民币贷款增加1.15万亿元，同比多增3,497亿元。8月末社会融资规模存量为169.41万亿元，同比增长13.1%。

蔡浩指出，8月社会融资规模与去年同期基本相当，但结构有明显区别。发放实体的人民币贷款同比多增3,500亿，传统影子银行类贷款受严监管影响继续萎缩。

其中当月因流动性预期和下半月资金面明显收紧，导致收益率上升的影响，企业债发行大幅减少，净融资同比减少2,173亿元。这也表明债券和贷款资产于8月再次发生了轮转。而从贷款结构来看，由于居民类和短期类贷款占比上升，因此8月看似强劲的社融并未对实体经济有更多支撑。

闫玲谈到，虽然近两个月社融情况还不错，可是广义社融同比增速在回落，对经济会有一定负面影响，不过降幅很小，暂时影响不大。这种趋势还需要再观察。

国务院发展研究中心金融研究所王洋谈到，近期降准的呼声重新增多，这是对流动性偏紧的感受，是在基于经济改善的基本面下，而不是基于重新放水刺激的逻辑。另外，人民币升值，令降准带来的资金外流风险降低，只是满足降准条件的次要因素。

他并表示，因此降准对冲外汇占款，应该是个中性的政策。用降准替代MLF（中期借贷便利），有助于市场公平，并合理降低市场利率。继续以MLF之类替代降准，会导致流动性分配不平等的加剧。这种从央行-国有大行-中小银行-非银机构的流动性分配，实际上可能导致金融系统脆弱性增加。

中国央行最新公布数据显示，8月央行口径外汇占款连续第22个月下降，但下降规模继续缩减，仅为8.21亿元人民币。

周浩则谈到，目前降准似乎没有必要，8月经济数据其实没有那么差，主要是之前的经济韧性让市场预期偏高了，这应该是预期之内的放缓，而且降准信号作用太强，目前并不适合。

财通基金固定收益分析师郑良海亦认为，货币政策不会出现反转，监管仍是宏观政策重点，“7-8月宏观经济数据下行，仍在合理区间，全年经济目标无虞，央行亦不会受制于此，降准不会有。”（完）

发稿 路透上海中文部；撰写 边竞；审校 张喜良

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